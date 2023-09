In frou hat útsprutsen oer de "hel" dy't se mear as in desennium hat trochmakke nei pelvyske mesh-operaasje útfierd troch in Bristol-sjirurch dy't op it stuit te krijen hat mei in harksitting foar wangedrag. Jennifer Hill, 74, is ien fan mear as 200 pasjinten dy't de North Bristol NHS Trust joech ta dat se "skea" hawwe litten as gefolch fan ûnnedige bekkenflierchirurgie mei keunstmjittich gaas útfierd troch Dr Anthony Dixon. Frou Hill ûndergie de operaasje yn 2012 en wer yn 2016, en hat jierrenlange trauma en in wichtige ynfloed op har libben ûnderfûn.

Dr Dixon, in liedende Britske pelvyske sjirurch, brûkte keunstmjittich gaas om prolapsearre darmen op te heffen, in technyk bekend as laparoscopic ventral mesh rectopexy (LVMR). Hy die de sjirurgy yn it Southmead sikehûs, en ek by de partikuliere foarsjenning Spire Hospital, wêr't NHS-pasjinten faak waarden ferwiisd foar behanneling. Frou Hill waard advisearre om Dr. Dixon te sjen troch in gastroenterolooch yn Spire Sikehûs foar har Irritable Bowel Syndrome (IBS), mar hy stelde har dêrnei de diagnoaze fan rektale en faginale prolaps. Nei de operaasje waarden har symptomen slimmer.

Frou Hill is oerbleaun mei senuwskea, oanhâldende darmproblemen, swierrichheden mei sliep en iten, swiere pine, en de needsaak om meardere kearen deis te irrigearjen. Se kin sûnt de operaasjes net mear seks hawwe troch de pine. Frou Hill hopet dat se troch har ûnderfiningen út te sprekken en bewiis te jaan op 'e harksitting oer wangedrag, se wat ôfsluting sil krije en treast sil jaan oan oaren yn ferlykbere posysjes.

In resinsje troch de North Bristol NHS Trust publisearre ferline jier fûn dat 203-pasjinten dy't LMVR-chirurgie ûndergien hawwe troch Dr. Linda Millband, nasjonaal haad fan aksjes foar klinyske negligensgroepen by Thompsons Solicitors, stipet sawat 2007 eardere meshpasjinten fan Dr.. Dixon. Se is fan betinken dat de harksitting rjochtsje sil op oft der adekwate tastimming wie, oft alternative behannelingen oanbean waarden en oft pasjinten goed ynformearre binne oer de risiko's fan de operaasje.

Boarne: The Independent

Definysjes:

- Pelvic Mesh: In medysk apparaat dat wurdt brûkt om organen yn 'e bekkenregio te stypjen, faak brûkt yn bekkenorganisaasjeprolaps of stress-urine-inkontininsje-operaasjes.

- Laparoskopyske Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): In sjirurgyske technyk dy't keunstmjittich gaas brûkt om prolapsearre darmen op te heffen.

- Prolapsed Bowels: In betingst dêr't it rectum sinkt yn of stekt út 'e fagina of anus.

- General Medical Council (GMC): In regeljouwingsorgaan ferantwurdlik foar it behâld fan de noarmen fan medyske praktyk yn it Feriene Keninkryk.

- National Health Service (NHS): It iepenbier finansierde sûnenssoarchsysteem yn it Feriene Keninkryk.

boarnen:

- De ûnôfhinklike