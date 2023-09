WNBA's New York Liberty wurket gear mei Xbox foar Starfield-tema Court

De New York Liberty, in profesjoneel basketbalteam foar froulju yn 'e WNBA, hat gearwurke mei Xbox om in unike rjochtbank mei Starfield-tema te meitsjen. Yn in gearwurking tusken sport en gaming hat it rjochtbankûntwerp Starfield's ûnderskiedende reinbôge-achtige kleur yn 'e kaai en Starfield-logo's tichtby de heale line. De rjochtbank sil tapast wurde by it Barclays Center for the Liberty's spultsje tsjin de Los Angeles Sparks en de Washington Mystics. Dit markearret de twadde kear dat de Liberty gearwurke mei Xbox foar in fideospultsje-ynspireare rjochtbank, mar de earste kear is it spesifyk basearre op in spultsje.

New York Liberty CEO Keia Clarke spruts opwining út oer de gearwurking, en stelde: "Wy binne grutsk om ús priiswinnende gearwurking mei Xbox troch te gean mei in oare earste-yn-syn-soarte sekundêre rjochtbank en de wrâldwide lansearring fan Starfield." Clarke markearre ek de kâns om nije fans te berikken en mei te dwaan by it meitsjen fan synergy tusken de WNBA en gamingmienskippen. Bethesda Studios, de ûntwikkelder efter Starfield, liet it heul ferwachte spultsje op septimber 6 frij foar Xbox Series X/S, PC fia Windows, Steam, en Game Pass.

Xbox-baas Phil Spencer die bliken dat Starfield al ien miljoen simultane spilers hie oertroffen op har offisjele lanseardei. Dizze gearwurking tusken de New York Liberty en Xbox toant net allinich de krusing fan sport en gaming, mar komt ek yn oerienstimming mei histoaryske mylpealen foar beide kanten. Mei de frijlitting fan Starfield, dat is it grutste fideospultsje fan Bethesda Studios yn mear as in desennium, en de New York Liberty belibbet har bêste seizoen yn 'e franchiseskiednis, it partnerskip sinjalearret in spannende tiid foar beide organisaasjes.

boarnen:

- Xbox (xbox.com)

- Bethesda Softworks (bethesda.net)