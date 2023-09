In universele standert: it belang fan matearje foar smart home-apparaten

In tûk hûs hawwe kin handich en befredigend wêze, mar it komt faak mei it gedoe fan omgean mei ferskate noarmen foar ferskate apparaten. Dit betsjut meardere hubs, apps, en yngewikkelde opsetprosessen. Matter, in nije technologystandert foar smart home-apparaten, is fan doel dit probleem op te lossen troch in universele standert te leverjen wêrfan alle apparaten kinne oanhâlde.

Yn in opset foar tûke thús hawwe jo miskien gloeilampen fan ien bedriuw, stekkers fan in oar, in wettersysteem fan in oar merk, en airconditioners fan noch in oar. Elk fan dizze produkten kin in eigen hub en app fereaskje, en se kinne ferskate ferbiningsnoarmen brûke, lykas Zigbee, Z-wave, en Ha-low. Dizze fragminteare opset kin ûngemaklik en betiizjend wêze foar brûkers.

Matter besiket it tûke hûs-ekosysteem te ferienigjen troch ien standert oan te bieden dy't alle apparaten kinne oannimme. Mei Matter kinne jo ien thúskontrôlehub fan jo kar brûke, of it no SmartThings, Google Home, Apple HomeKit, of Alexa is. Alle Matter-kompatibele apparaten sille naadloos wurkje mei jo keazen hub, en eliminearje de needsaak foar meardere apps en hubs yn jo heule hûs.

Neist it ferienfâldigjen fan opset en kontrôle bringt Matter ek oare foardielen. Matter-apparaten kinne noch wurkje sels as it ynternet del is, om't se kinne ferbine mei jo lokale netwurk. Sênes en automatisearring dy't jo hawwe ynsteld sille trochgean soepel te rinnen, en soargje derfoar dat jo tûke hûs funksjoneel bliuwt, sels yn offline situaasjes. Dizze funksje ûnderskiedt Matter fan in protte oare smart home-systemen.

Matter 1.0 waard ferline jier frijlitten, en takomstige updates sille har funksjes en apparaatkompatibiliteit fierder útwreidzje. De roadmap omfettet stipe foar in breed oanbod fan apparaten, ynklusyf húshâldlike apparaten lykas fakuümrobots, waskers, droegers en kuolkasten. De measte grutte spilers yn 'e smart home-yndustry hawwe har al ynset foar it oannimmen fan Matter, wêrtroch it in breed akseptearre standert is.

Foar besteande apparaten binne d'r ferskate senario's. Guon apparaten kinne software-updates krije fia wifi om se kompatibel te meitsjen mei Matter. Hubs, ynstee fan yndividuele apparaten, sille wurde bywurke om te wurkjen mei Matter, dus jo moatte miskien noch jo besteande hubs hâlde. Guon Zigbee-apparaten kinne ek updates krije foar kompatibiliteit. Oare apparaten sille trochgean te wurkjen mei har besteande systemen.

Om de foardielen fan Matter folslein te omearmjen, wurdt it oanrikkemandearre om nije tûke apparaten te keapjen dy't komme mei Matter-stipe. As jo ​​​​nije produkten oanskaffe, kinne jo âlde stadichoan ferfange troch apparaten dy't oerienkomme mei Matter, en úteinlik in folslein yntegreare en harmonieus systeem foar tûk thús meitsje.

