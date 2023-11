Wêrom waard Zostavax fan 'e merk helle?

Yn in ferrassende beweging kundige it farmaseutyske bedriuw Merck koartlyn oan dat it syn populêre shingles-faksin, Zostavax, soe stopje. Dit beslút hat in protte minsken har ôffrege wêrom't in breed brûkt en skynber effektyf faksin fan 'e merke soe wurde helle. Litte wy dûke yn 'e redenen efter dizze ûnferwachte ûntwikkeling.

De effektiviteit fan Zostavax:

Zostavax waard yn 2006 yntrodusearre as it earste faksin om gordelroos te foarkommen, in pynlike en mooglik slopende tastân feroarsake troch de reaktivearring fan it varicella-zoster-firus, dat ek wetterpokken feroarsaket. It faksin waard fûn om sawat 51% effektyf te wêzen yn it foarkommen fan shingles en 67% effektyf yn it ferminderjen fan it risiko fan postherpetyske neuralgie, in mienskiplike komplikaasje fan shingles.

De komst fan in nij en ferbettere faksin:

De primêre reden foar it stopjen fan Zostavax is de ynfiering fan in nijere en effektiver faksin neamd Shingrix. Untwikkele troch GlaxoSmithKline, Shingrix hat in yndrukwekkende effektiviteit fan mear dan 90% by it foarkommen fan gordelroos en postherpetyske neuralgie. Dizze signifikante ferbettering fan effektiviteit hat laat ta in delgong yn it gebrûk fan Zostavax, wêrtroch Merck it út 'e merk weromlûkt.

Soargen oer de ôfnimmende effektiviteit fan Zostavax:

In oare faktor dy't bydraacht oan it fuortheljen fan Zostavax is syn ôfnimmende effektiviteit oer de tiid. Stúdzjes hawwe oantoand dat de beskerming fan it faksin nei de earste jierren signifikant ôfnimt, wêrtroch persoanen letter yn it libben kwetsber binne foar gordelroos. Dizze delgong yn effektiviteit, kombinearre mei de beskikberens fan in machtiger alternatyf, hat de fraach nei Zostavax fierder fermindere.

FAQ:

F: Is Zostavax noch feilich te brûken?

A: Ja, Zostavax wurdt noch altyd beskôge as feilich en effektyf foar it foarkommen fan shingles. It wurdt lykwols net mear oanrikkemandearre fanwegen de beskikberens fan in effektiver faksin, Shingrix.

F: Kin ik oerskeakelje fan Zostavax nei Shingrix?

A: Ja, as jo Zostavax earder krigen hawwe, is it oan te rieden om de shingles-faksinaasje-searje te foltôgjen mei Shingrix om maksimale beskerming te garandearjen.

F: Sil Zostavax yn 'e takomst beskikber wêze?

A: Merck hat de produksje en distribúsje fan Zostavax stopset, dus it is net wierskynlik yn 'e takomst beskikber te wêzen.

Ta beslút, it stopjen fan Zostavax kin wurde taskreaun oan de komst fan in effektiver faksin, Shingrix, en soargen oer de ôfnimmende effektiviteit fan Zostavax oer de tiid. Wylst Zostavax noch altyd as feilich beskôge wurdt, wurde partikulieren oanmoedige om te kiezen foar de superieure beskerming oanbean troch Shingrix.