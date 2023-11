Wêrom waard Shingrix weromroppen?

Yn in ferrassende beurt fan barrens is it populêre faksin foar gordelroos, Shingrix, weromroppen fanwege feiligenssoarch. De weromrop hat in protte yndividuen har ôffrege wêrom't sa'n breed brûkt en fertroud faksin fan 'e merke is helle. Litte wy dûke yn 'e redenen efter dizze ûnferwachte herinnering.

Shingrix, ûntwikkele troch farmaseutysk bedriuw GlaxoSmithKline (GSK), is in faksin dat brûkt wurdt om gordelroos te foarkommen, in pynlike virale ynfeksje feroarsake troch it varicella-zoster-firus. Shingrix is ​​heul effektyf yn it ferminderjen fan it risiko fan gordelroos en har komplikaasjes, wêrtroch it in foarkarskeuze is foar persoanen fan 50 jier en âlder.

Resinte rapporten fan ûngeunstige reaksjes nei administraasje fan Shingrix hawwe lykwols soargen makke. Dizze reaksjes omfetsje swiere allergyske reaksjes, lykas anafylaksis, lykas oare side-effekten lykas koarts, spierpine en wurgens. Wylst it oantal rapporteare gefallen relatyf lyts is yn ferliking mei it totale oantal administreare doses, hat de earnst fan dizze reaksjes sûnensautoriteiten oanmoedige om aksje te nimmen.

As gefolch hat de Food and Drug Administration (FDA) in weromrop fan Shingrix inisjearre om de feiligensproblemen yn ferbân mei it faksin yngeand te ûndersiikjen. De weromrop is in foarsoarchsmaatregel om it wolwêzen te garandearjen fan yndividuen dy't it faksin krije en om de mooglike risiko's te beoardieljen.

FAQ:

F: Wat is anafylaksis?

A: Anafylaksis is in swiere en potinsjeel libbensbedrige allergyske reaksje dy't kin foarkomme binnen minuten fan bleatstelling oan in allergeen. It kin symptomen feroarsaakje lykas sykheljen, swelling fan it gesicht en kiel, rappe hertslach, en in drip yn bloeddruk.

F: Hoe effektyf is Shingrix by it foarkommen fan gordelroos?

A: Shingrix is ​​heul effektyf, mei ûndersiken dy't sjen litte dat it it risiko fan gordelroos mei mear as 90% ferminderet. It helpt ek om postherpetyske neuralgie te foarkommen, in pynlike tastân dy't kin foarkomme nei in gordelroosynfeksje.

F: Moatte persoanen dy't al Shingrix hawwe krigen, soargen wêze?

A: De weromrop is in foarsoarchsmaatregel, en de rapportearre ûngeunstige reaksjes binne seldsum. As jo ​​​​it faksin al krigen hawwe en gjin swiere side-effekten hawwe ûnderfûn, is d'r gjin direkte reden foar soarch. It is lykwols altyd oan te rieden om te rieplachtsjen mei jo sûnenssoarch as jo soargen of fragen hawwe.

As ûndersiken nei de feiligens fan Shingrix trochgean, is it krúsjaal om it wolwêzen fan partikulieren te prioritearjen en te soargjen dat alle mooglike risiko's ferbûn mei it faksin goed oanpakt wurde. De weromrop tsjinnet as in oantinken oan it belang fan strange testen en tafersjoch op faksins om it publyk fertrouwen en fertrouwen yn har feiligens en effektiviteit te behâlden.