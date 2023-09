Riot Games 'strategy efter tydlike spielmodi yn League of Legends

Riot Games, de makker fan League of Legends, hat yn 'e rin fan' e jierren ferskate spielmodi yntrodusearre. Wylst guon hawwe wurden permaninte tafoegings oan it spultsje, oaren hawwe allinne makke tydlike optredens. Dit ropt de fraach op wêrom Riot tiid besteget oan it ûntwikkeljen fan spielmodi dy't net bliuwe.

Ien fan 'e resinte spielmodi dy't Riot yntrodusearre is Arena, in 2v2v2v2-modus wêr't teams meidwaan oan rappe en chaotyske skermutselingen. Yn 'e rin fan it spul krije spilers wylde fergruttings dy't har spielstyl transformearje. Nettsjinsteande dat se goed ûntfongen waard troch spilers, wie Arena allinich beskikber foar in beheinde tiid oant syn weromkomst yn desimber. Dit wie lykwols diel fan Riot's opsetlike strategy.

Eduardo Cortejoso, in spielprodusint by Riot Games, ferklearre dat eardere modi waarden mjitten op basis fan spesifike kritearia lykas spieloeren of oankeapen per akkount. Mei Arena woe Riot it lykwols brûke as in kâns om it fertrouwen fan spilers opnij op te bouwen. Dit beslút waard beynfloede troch League of Legends troch in rûge patch oan it begjin fan it jier.

Arena wie bedoeld om diel út te meitsjen fan in gruttere poging om klachten fan fans oan te pakken oer stagnaasje en in delgong yn 'e lear fan it spultsje. It League-team wie fan doel in modus te meitsjen wêrop yn folgjende iteraasjes koe wurde boud. Se woenen it teamaspekt behâlde dat League noflik makket, wat har liede ta in 2v2-formaat te regeljen. Dit soarget foar in team-rjochte ûnderfining, wylst it ferminderjen fan barriêres foar gameplay fan hege kwaliteit.

Hoewol Arena ferdwûn fan 'e kliïnt nei syn earste run, is it goede nijs dat it sil weromkomme, tegearre mei Nexus Blitz. De folgjende ferzje fan Arena sil tweaks en nije twists hawwe, lykas ekstra fergruttings foar spilers om mei te eksperimintearjen. Dit wjerspegelet in ferskowing yn hoe't Riot tydlike spielmodi benaderet, mei as doel om ûnderbetsjinne publyk te ferkennen en oan unferwachte ferwachtingen te foldwaan.

Cortejoso erkent dat dizze oanpak minder spilers kin tsjinje, mar hopet dat it sil resultearje yn in breder skala oan spilerûnderfiningen. Riot is fan plan de kommende jierren mear te fokusjen op learen en eksperimintearjen mei modi, en omearmje in lichtere ûntwikkelingsoanpak.

Gearfetsjend is de strategy fan Riot Games efter tydlike spielmodi lykas Arena yn League of Legends twafoldich. As earste tsjinnet it as in kâns om it fertrouwen fan spilers opnij op te bouwen en soargen oan te pakken. Twads lit it Riot nije ideeën ferkenne, spesifike doelgroepen rjochtsje, en farieare spilerûnderfiningen meitsje. Hoewol dizze modi miskien net permanint bliuwe, drage se by oan 'e oanhâldende evolúsje fan League of Legends.