Wêrom begjinne Walgreens en Walmart mei Wal?

Yn it grutte lânskip fan retailgiganten steane twa promininte nammen op: Walgreens en Walmart. Beide bedriuwen binne húsnammen wurden, mar hawwe jo jo oait ôffrege wêrom't se beide begjinne mei "Wal"? Is it mar in tafal of sit der in djippere betsjutting efter? Litte wy dûke yn 'e skiednis en oarsprong fan dizze retailgiganten om it antwurd te ûntdekken.

De oarsprong fan Walgreens:

Walgreens, de populêre apotheekketen, waard yn 1901 oprjochte troch Charles R. Walgreen. De namme "Walgreen" waard ynkoarte ta "Walgreens" om it makliker út te sprekken en te ûnthâlden. De tafoeging fan 'e letter "s" wie in gewoane praktyk yn 'e iere 20e ieu om in mear ûnderskiedende en werkenbere merknamme te meitsjen.

De berte fan Walmart:

Walmart, oan 'e oare kant, hat in wat oars ferhaal. De retailgigant waard yn 1962 oprjochte troch Sam Walton. Doe't Walton syn earste winkel iepene, neamde hy it "Walton's Five and Dime". Doe't it bedriuw lykwols útwreide en mear lokaasjes iepene, waard de namme úteinlik feroare yn "Walmart" yn 1969. It beslút om de besitlike "s" te fallen waard makke om oan te jaan dat Walmart net allinich ien man syn winkel wie, mar in merk dat hearde foar elkenien.

FAQ:

F: Is d'r ferbining tusken Walgreens en Walmart?

A: Nettsjinsteande beide bedriuwen dy't begjinne mei "Wal", is d'r gjin direkte ferbining tusken Walgreens en Walmart. Se binne aparte entiteiten mei ferskate oprjochters en bedriuwsmodellen.

F: Wêrom begjinne in protte retailwinkels mei "Wal"?

A: It gebrûk fan "Wal" yn nammen fan retailwinkels is faaks in manier om in werkenber en memorabel merk te meitsjen. It is net beheind ta Walgreens en Walmart; oare foarbylden omfetsje Wal-Mart (in oar bedriuw as Walmart), Wal-Burgers en Wal-Flowers.

F: Binne d'r oare redenen foar it brûken fan "Wal" yn in bedriuwsnamme?

A: Hoewol d'r gjin definityf antwurd is, spekulearje guon dat it gebrûk fan "Wal" in gefoel fan fertrouwen en betrouberens kin oproppe, om't it liket op it wurd "goed." Derneist kin it in manier west hawwe om hulde te bringen oan 'e nammen fan' e oprjochters, lykas Walgreen en Walton.

Ta beslút, it gebrûk fan "Wal" yn 'e nammen fan retailgiganten lykas Walgreens en Walmart is net allinich tafal. It is in bewuste kar makke troch de oprjochters om memorabele en werkenbere merknammen te meitsjen. Hoewol d'r gjin direkte ferbining is tusken de twa bedriuwen, binne se beide byldbepalend wurden yn har respektive yndustry. Dat, de folgjende kear as jo in Walgreens of Walmart passe, sille jo it ferhaal efter har nammen kenne.