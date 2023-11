Wêrom binne de Waltons sa ryk?

Yn it ryk fan rykdom en fortún, in pear nammen resonearje sa sterk as de Waltons. Mei in kombineare nettowearde fan mear dan $ 200 miljard, hat de Walton-famylje har fêststeld as ien fan 'e rykste famyljes yn 'e wrâld. Mar wat is krekt de boarne fan har ûnbidige rykdom? Litte wy it ferhaal efter de rykdom fan Waltons ferdjipje.

De Waltons hawwe har grutte fortún benammen te tankjen oan har eigendom fan Walmart, de multynasjonale retailkorporaasje oprjochte troch Sam Walton yn 1962. Walmart is útgroeid ta de grutste retailer yn 'e wrâld, mei tûzenen winkels oer de heule wrâld. It súkses fan it bedriuw kin wurde taskreaun oan har lege kosten bedriuwsmodel, dat him rjochtet op it oanbieden fan deistige produkten tsjin betelbere prizen.

As neikommelingen fan Sam Walton erfden de Waltons in wichtich part fan Walmart's oandielen. Har rykdom gie omheech doe't it bedriuw útwreide en bloeide ûnder har stewardship. Tsjintwurdich hat de famylje kollektyf sawat 50% fan 'e oandielen fan Walmart, wêrtroch se in soad kontrôle kinne útoefenje oer de operaasjes en finansjele besluten fan it bedriuw.

FAQ:

F: Hoe binne de Waltons sa ryk wurden?

A: De rykdom fan 'e Waltons komt foaral út har eigendom fan Walmart, de grutste retailer fan 'e wrâld.

F: Wat is it bedriuwsmodel fan Walmart?

A: Walmart rjochtet him op it leverjen fan betelbere produkten troch it brûken fan in bedriuwsmodel mei lege kosten.

F: Hoefolle fan Walmart hawwe de Waltons?

A: De Waltons besitte kollektyf sawat 50% fan 'e oandielen fan Walmart.

F: Hoe waard Walmart sa suksesfol?

A: It súkses fan Walmart kin wurde taskreaun oan syn klam op it oanbieden fan deistige produkten tsjin betelbere prizen.

Wylst Walmart de primêre boarne fan 'e rykdom fan' e Waltons bliuwt, hawwe se har ynvestearrings oer de jierren ek diversifisearre. De famylje hat ynvestearre yn ferskate sektoaren, ynklusyf unreplik guod, finânsjes en keunst. Har ynvestearrings hawwe har al substansjeel fortún fierder fersterke.

It is de muoite wurdich op te merken dat de ûnbidige rykdom fan Waltons net sûnder kontroversje west hat. Kritisy beweare dat it súkses fan Walmart ten koste is kommen fan lytse bedriuwen en rjochten fan arbeiders. It bedriuw hat beskuldigings te krijen fan lege leanen, minne arbeidsomstannichheden en anty-fakbûnpraktiken. Dizze problemen hawwe debatten opsmiten oer ynkommensûngelikens en de etyk fan Walmart's saaklike praktiken.

Ta beslút, de ongelooflijke rykdom fan Waltons kin wurde taskreaun oan har eigendom fan Walmart, de grutste retailer fan 'e wrâld. Troch har oandielen yn it bedriuw hat de famylje in fortún sammele dat har tastien hat har ynvestearrings te diversifisearjen en ien fan 'e rykste famyljes op' e planeet te wurden. Har sukses hat lykwols net sûnder krityk west, om't Walmart's saaklike praktiken ûndersocht hawwe en soargen hawwe oer arbeidersrjochten.