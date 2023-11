Wa wie de earste persoan dy't Walmart besit?

Yn 'e wrâld fan detailhannel is Walmart in húshâlding dy't synonym wurden is mei gemak, betelberens en in one-stop winkelûnderfining. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wa't de fisioen wie efter dizze retailgigant? Litte wy dûke yn 'e skiednis fan Walmart en ûntdekke wa't de earste persoan wie dy't dit retail-ryk besit.

De oarsprong fan Walmart

Walmart waard oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, in fisioenere ûndernimmer út Arkansas, Feriene Steaten. Walton, berne yn 1918, hie in passy foar detailhannel en in skerp each foar saaklike kânsen. Hy leaude yn it oanbieden fan klanten kwaliteitsprodukten tsjin betelbere prizen, en dizze filosofy waard de basis fan it súkses fan Walmart.

De earste Walmart Store

De earste Walmart-winkel, bekend as Walmart Discount City, iepene har doarren op 2 july 1962 yn Rogers, Arkansas. It wie in beskieden begjin foar wat letter de grutste retailer fan 'e wrâld wurde soe. It súkses fan 'e winkel waard dreaun troch Walton's ynnovative strategyen, lykas it oanbieden fan in breed oanbod fan produkten, direkt ûnderhanneljen mei fabrikanten foar legere prizen, en it brûken fan effisjinte techniken foar ynventarisbehear.

Sam Walton syn eigendom

As de oprjochter fan Walmart wie Sam Walton de earste persoan dy't it bedriuw hie. Hy hold de mearderheid fan 'e oandielen en tsjinne as foarsitter fan' e ried oant syn ferstjerren yn 1992. Under syn lieding wreide Walmart hurd út, iepene nije winkels yn 'e Feriene Steaten en wreide úteinlik ynternasjonaal út.

FAQs

F: Hoe groeide Walmart út ta in wrâldwide retailgigant?

A: De groei fan Walmart kin wurde taskreaun oan syn ûnbidich fokus op klanttefredenheid, lege prizen en operasjonele effisjinsje. It bedriuw ymplementearre ynnovative techniken foar supply chain management, omearme technology, en wreide har produktoanbod út om te foldwaan oan klanteasken.

F: Wa is no eigner fan Walmart?

A: Walmart is in iepenbier ferhannele bedriuw, en har eigendom is ferdield ûnder in protte oandielhâlders. De famylje Walton, neikommelingen fan Sam Walton, hawwe noch altyd in wichtich belang yn it bedriuw en binne aktyf belutsen by it behear.

F: Hoefolle Walmart-winkels binne d'r hjoed?

A: Sûnt 2021 operearret Walmart mear dan 11,500 winkels yn 27 lannen, wêrtroch it ien fan 'e grutste wurkjouwers wrâldwiid is.

Ta beslút, Sam Walton wie de earste persoan dy't Walmart besit. Syn ûndernimmersgeast en ynset om klanten kwaliteitsprodukten te leverjen tsjin betelbere prizen leine de basis foar it sukses fan Walmart. Tsjintwurdich bliuwt Walmart bloeie as in wrâldwide retailgigant, en draacht de neilittenskip fan har fisioenêre oprjochter troch.