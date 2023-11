Wa wie earst Sams of Costco?

Yn 'e wrâld fan pakhúsklubs steane twa reuzen heech: Sam's Club en Costco. Dizze retailgiganten binne synonym wurden mei bulkwinkels, en biede klanten de kâns om yn grutte hoemannichten te keapjen tsjin koarting. Mar wa wie de earste dy't it paad frij makke foar dizze winkelrevolúsje?

Sam's Club, in ôfdieling fan Walmart, waard oprjochte yn 1983. It tinkbyld fan Walmart-oprjochter Sam Walton, Sam's Club waard makke om te foldwaan oan eigners fan lytse bedriuwen en partikulieren dy't sykje om jild te besparjen troch items yn bulk te keapjen. Mei syn lidmaatskip-basearre model krige Sam's Club gau populariteit en waard in húshâldnamme.

Oan 'e oare kant hat Costco, ek oprjochte yn 1983, in wat oar oarsprongferhaal. Oarspronklik bekend as Price Club, wie it it tinkbyld fan Sol Price, in pionier yn 'e detailhannel. Price Club wie fan doel om lytse bedriuwen tagong te jaan ta betelbere merchandise. Yn 1993 fusearre Price Club mei Costco, en it bedriuw naam de namme fan Costco Wholesale Corporation oan dy't wy hjoed kenne.

Dus, wa wie earst? Technysk waarden sawol Sam's Club as Costco yn itselde jier oprjochte. Sam's Club iepene lykwols syn earste pakhúsklub in pear moannen foar Price Club, wat it in lichte foarsprong joech yn termen fan de earste dy't de merk rekke.

FAQ:

F: Wat is in pakhúsklub?

A: In pakhúsklub is in soarte fan retailwinkel dy't klanten de kâns biedt om items yn bulk te keapjen tsjin koartingsprizen. Dizze winkels hawwe typysk in lidmaatskip nedich om tagong te krijen ta har produkten en tsjinsten.

F: Wat is it lidmaatskip-basearre model?

A: It lidmaatskip-basearre model is in saaklike strategy wêrby't klanten in fergoeding betelje om lid te wurden fan in bepaalde winkel of organisaasje. Yn ruil krije leden tagong ta eksklusive produkten, tsjinsten en koartingen.

F: Binne Sam's Club en Costco de ienige pakhúsklubs?

A: Wylst Sam's Club en Costco de meast bekende pakhúsklubs binne, binne d'r oare spilers op 'e merke, lykas BJ's Wholesale Club en ferskate regionale pakhúsklubs.

Ta beslút spile sawol Sam's Club as Costco in cruciale rol by it revolúsjonearjen fan 'e manier wêrop minsken winkelje troch it konsept fan pakhúsklubs yn te fieren. Wylst Sam's Club in pear moannen foar Price Club har doarren iepene, hawwe beide bedriuwen in wichtige ynfloed hân op 'e retailsektor en bliuwe hjoed de dei bloeie. Oft jo in trouwe Sam's Club-lid binne as in tawijd Costco-shopper, d'r is net te ûntkenne de ynfloed dy't dizze pakhúsklubs hawwe hân op 'e manier wêrop wy winkelje.