Wa hat noch Walmart?

Yn it hieltyd evoluearjende lânskip fan retailgiganten is Walmart al tsientallen jierren in dominante krêft bleaun. Mei syn útwreide netwurk fan winkels en online oanwêzigens is it bedriuw synonym wurden mei betelbere winkeljen. Mar wa is krekt eigner fan dizze retailbehemoth?

Walmart is in iepenbier ferhannele bedriuw, wat betsjuttet dat har eigendom is ferspraat ûnder in protte oandielhâlders dy't oandielen hawwe fan 'e oandiel fan it bedriuw. Fan 'e lêste beskikbere gegevens hawwe de Walton-famylje, neikommelingen fan Walmart's oprjochter Sam Walton, noch altyd in signifikant diel fan it bedriuw. Yn feite wurde se beskôge as ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld fanwegen har Walmart-holdings.

It eigendom fan 'e Walton-famylje is primêr fia Walton Enterprises LLC, in entiteit yn famyljebesit dy't har Walmart-oandielen beheart. Wylst it krekte persintaazje fan har eigendom net iepenbier wurdt iepenbiere, wurdt it rûsd om sawat 50% te wêzen. Dit jout har grutte ynfloed op de rjochting en beslútfoarming fan it bedriuw.

FAQ:

F: Wat is in iepenbier ferhannele bedriuw?

A: In iepenbier ferhannele bedriuw is ien waans eigendom is ferdield yn oandielen fan oandielen dy't kinne wurde kocht en ferkocht troch it algemien publyk op beurzen.

F: Wa binne de Walton-famylje?

A: De famylje Walton is de famylje fan Walmart's oprjochter, Sam Walton. Se hawwe in wichtige rol spile yn 'e groei en sukses fan it bedriuw en bliuwe wichtige belanghawwenden.

F: Hoe beynfloedzje de Waltons Walmart?

A: Mei har substansjele eigendomsbelang hat de Walton-famylje wichtige ynfloed op Walmart's strategyske besluten, beneamingen fan bestjoer en algemiene rjochting.

Wylst de Walton-famylje in substansjeel eigendomsbelang behâldt, is it wichtich om te notearjen dat it eigendom fan Walmart net beheind is ta har. It oerbleaune eigendom is ferspraat ûnder ynstitúsjonele ynvestearders, ûnderlinge fûnsen en yndividuele oandielhâlders. Dizze ferskaat eigendomsstruktuer soarget derfoar dat Walmart ferantwurding is foar in breed skala oan belanghawwenden.

Ta beslút hâldt de Walton-famylje noch altyd in wichtige eigendomsbelang yn Walmart, mar it eigendom fan it bedriuw is ferspraat oer ferskate oandielhâlders. As it retaillânskip trochgiet te evoluearjen, sil it ynteressant wêze om te sjen hoe't Walmart oanpast en bloeit ûnder it kollektyf eigendom fan har oandielhâlders.