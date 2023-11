Wa hat it measte fan Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel stiet Walmart as in behemoth, dominearret de merk mei syn wiidweidige netwurk fan winkels en online oanwêzigens. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wa't dizze retailgigant hat? Lit ús dûke yn 'e eigendomsstruktuer fan Walmart en ûntdekke de kaaispilers efter har sukses.

De famylje Walton: It mearderheidsbesit fan Walmart leit yn 'e hannen fan 'e Walton-famylje, neikommelingen fan Walmart's oprjochter, Sam Walton. Fanôf 2021 besit de Walton-famylje kollektyf sawat 50% fan 'e oandielen fan Walmart. Dit makket har de rykste famylje yn 'e Feriene Steaten en ien fan' e rykste yn 'e wrâld. De rykdom fan 'e famylje is primêr ôflaat fan har eigendomsbelang yn Walmart.

Oare oandielhâlders: Wylst de famylje Walton it grutste belang hat, binne d'r in protte oare oandielhâlders dy't in diel fan Walmart hawwe. Dizze omfetsje ynstitúsjonele ynvestearders, lykas ûnderlinge fûnsen, pensjoenfûnsen en oare ynvestearringsbedriuwen. Derneist kinne yndividuele ynvestearders ek oandielen fan Walmart hawwe fia de oandielmerk.

FAQ:

F: Wat is in oandielhâlder?

A: In oandielhâlder is in yndividu as entiteit dy't oandielen of oandielen hat yn in bedriuw. Oandielhâlders hawwe in finansjeel belang yn it bedriuw en kinne dividenden krije of stimrjocht hawwe.

F: Hoe profitearje oandielhâlders fan it besit fan oandielen?

A: Oandielhâlders kinne profitearje fan it besit fan oandielen fia dividenden, dy't in diel binne fan 'e winst fan it bedriuw ferdield oan oandielhâlders. Se kinne ek profitearje fan kapitaalwurdearring as de wearde fan 'e oandielen oer de tiid tanimt.

F: Kin elkenien oandielen fan Walmart keapje?

A: Ja, elkenien kin oandielen fan Walmart keapje fia in brokerage-akkount. Oandielen wurde ferhannele op beurzen, lykas de New York Stock Exchange, ûnder it tickersymboal "WMT."

Ta beslút, it mearderheidsbesit fan Walmart wurdt hâlden troch de Walton-famylje, dy't kollektyf sawat 50% fan 'e oandielen fan it bedriuw besit. Oare oandielhâlders, ynklusyf ynstitúsjonele en yndividuele ynvestearders, hawwe ek in belang yn 'e retailgigant. Dizze eigendomsstruktuer hat in wichtige rol spile yn Walmart's groei en sukses oer de jierren.