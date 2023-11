Wa hat it measte fan Walmart-oandielen?

Yn 'e wrâld fan detailhannel stiet Walmart as in kolossale krêft, dominearret de merk mei syn wiidweidige netwurk fan winkels en online oanwêzigens. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wa't de mearderheid fan Walmart-oandielen hat? Lit ús dûke yn 'e eigendomsstruktuer fan dizze retailgigant en ljocht skine op' e kaaispilers.

Eigenskipsstruktuer:

Walmart is in iepenbier ferhannele bedriuw, wat betsjuttet dat it eigendom is ferdield ûnder in protte oandielhâlders dy't oandielen hawwe fan 'e oandiel fan it bedriuw. Dizze oandielen wurde kocht en ferkocht op beurzen, lykas de New York Stock Exchange, wêrtroch ynvestearders in stik fan it bedriuw kinne hawwe.

De famylje Walton:

De famylje Walton, bekend om har assosjaasje mei Walmart, hâldt it grutste belang yn it bedriuw. Oprjochte troch Sam Walton, giet it eigendom fan 'e famylje werom nei de iere dagen fan Walmart's oprjochting. Tsjintwurdich hat de famylje Walton kollektyf sawat 50% fan 'e útsûnderlike oandielen fan Walmart. Dit makket har de mearderheid fan oandielhâlders, en oefenje wichtige ynfloed út oer de operaasjes en beslútfoarming fan it bedriuw.

Ynstitúsjonele ynvestearders:

Njonken de Walton-famylje hâlde ferskate ynstitúsjonele ynvestearders ek substansjele belangen yn Walmart. Dizze omfetsje ûnderlinge fûnsen, pensjoenfûnsen en oare ynvestearringsbedriuwen. Opmerklike ynstitúsjonele ynvestearders yn Walmart omfetsje The Vanguard Group, BlackRock, en State Street Corporation. Dizze ynstellingen beheare fûnsen út namme fan yndividuele ynvestearders en spylje in krúsjale rol by it foarmjen fan it eigendomslandskip fan it bedriuw.

FAQ:

1. Wat is in oandielhâlder?

In oandielhâlder is in yndividu as entiteit dy't oandielen hat yn in bedriuw. Oandielhâlders hawwe in finansjeel belang by it sukses fan it bedriuw en hawwe rjocht op in diel fan har winst, bekend as dividenden.

2. Wat is in beurs?

In beurs is in merk dêr't oandielen fan iepenbier ferhannele bedriuwen wurde kocht en ferkocht. It biedt in platfoarm foar ynvestearders om weardepapieren te hanneljen, it garandearjen fan liquiditeit en priisûntdekking.

3. Hoe ferskille ynstitúsjonele ynvestearders fan yndividuele ynvestearders?

Ynstitúsjonele ynvestearders beheare grutte puollen fan jild út namme fan meardere ynvestearders, lykas pensjoenfûnsen of ûnderlinge fûnsen. Yndividuele ynvestearders, oan 'e oare kant, ynvestearje har eigen jild direkt yn oandielen as oare finansjele ynstruminten.

Ta beslút, it mearderheidsbesit fan Walmart wurdt hâlden troch de Walton-famylje, mei sawat 50% fan 'e útsûnderlike oandielen fan it bedriuw. Ynstitúsjonele ynvestearders spylje ek in wichtige rol yn 'e eigendomsstruktuer fan Walmart. Begryp fan 'e eigendomsdynamyk fan in bedriuw lykas Walmart leveret weardefolle ynsjoch yn har beslútfoarmingprosessen en de belanghawwenden dy't har takomst foarmje.