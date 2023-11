Wa is no eigner fan Costco?

Yn 'e wrâld fan retailgiganten hat Costco Wholesale Corporation sûnder mis in namme foar himsels makke. Bekend om syn massive pakhuzen en bulk-keapmodel, is Costco in go-to-bestimming wurden foar miljoenen shoppers wrâldwiid. Mar wa is krekt eigner fan dizze retail powerhouse?

Op it stuit binne de grutste oandielhâlders fan Costco har ynstitúsjonele ynvestearders. Dizze omfetsje ûnderlinge fûnsen, pensjoenfûnsen en oare ynvestearringsbedriuwen. De grutste ynstitúsjonele oandielhâlder fan it bedriuw is The Vanguard Group, dy't sawat 8% fan 'e útsûnderlike oandielen fan Costco besit. Oare grutte ynstitúsjonele ynvestearders omfetsje BlackRock, State Street Corporation, en Fidelity Investments.

It is lykwols wichtich om te notearjen dat Costco in iepenbier ferhannele bedriuw is, wat betsjuttet dat it eigendom is ferspraat ûnder ferskate yndividuele en ynstitúsjonele ynvestearders dy't oandielen hawwe fan 'e oandielen fan it bedriuw. Dit lit elkenien mei de middels om te ynvestearjen in foar in part eigner wurde fan Costco.

FAQ:

F: Wat betsjuttet it foar in bedriuw om iepenbier te hanneljen?

A: As in bedriuw iepenbier wurdt ferhannele, betsjuttet it dat har oandielen te keap binne troch it algemien publyk op oandielbeurzen. Hjirmei kinne partikulieren en ynstitúsjonele ynvestearders oandielen keapje en ferkeapje, en wurde diele eigners fan it bedriuw.

F: Binne d'r oprjochtingsleden of famyljes dy't noch in signifikant diel fan Costco hawwe?

A: Nee, d'r binne gjin oprjochters of famyljes dy't op it stuit in signifikant diel fan Costco hawwe. It bedriuw is oergien nei in iepenbier ferhannele korporaasje, en eigendom is no ferdield ûnder ferskate oandielhâlders.

F: Kin it eigendom fan Costco oer de tiid feroarje?

A: Ja, it eigendom fan Costco kin yn 'e rin fan' e tiid feroarje as oandielen wurde kocht en ferkocht op 'e beurs. Ynvestearders kinne har besit fergrutsje of ferminderje, mooglik de eigendomsstruktuer fan it bedriuw feroarje.

Ta beslút, wylst Costco eigendom is fan in ferskaat groep yndividuele en ynstitúsjonele ynvestearders, binne har grutste oandielhâlders op it stuit ynstitúsjonele ynvestearders lykas The Vanguard Group. As in iepenbier ferhannele bedriuw kin eigendom fluktuearje, mar it bedriuw bliuwt in retailgigant mei in brede basis fan oandielhâlders.