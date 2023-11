Wa hat 51% fan Walmart?

Yn 'e wrâld fan retailgiganten stiet Walmart heech as ien fan' e meast werkenbere en ynfloedrike bedriuwen. Mei syn grutte netwurk fan winkels en ferskaat oanbod fan produkten, Walmart is wurden in húshâlden namme foar miljoenen shoppers wrâldwiid. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wa't it mearderheidsbelang hat yn dizze retailbehemoth? Litte wy dûke yn 'e eigendomsstruktuer fan Walmart en útfine wa't 51% fan it bedriuw hat.

Eigenskipsstruktuer:

Walmart is in iepenbier ferhannele bedriuw, wat betsjuttet dat it eigendom is ferdield ûnder in protte oandielhâlders dy't oandielen hawwe fan 'e oandiel fan it bedriuw. Fanôf no hat gjin inkelde entiteit of yndividu in kontrolearjende 51% belang yn Walmart. Ynstee dêrfan is it eigendom ferspraat ûnder in breed skala oan ynstitúsjonele en yndividuele ynvestearders.

Grutte oandielhâlders:

Guon fan 'e grutte oandielhâlders fan Walmart omfetsje bedriuwen foar ynvestearringsbehear, pensjoenfûnsen en ûnderlinge fûnsen. Dizze entiteiten beheare de ynvestearrings fan har kliïnten en allocearje in diel fan har portefúljes oan Walmart-oandielen. Wylst gjin inkele oandielhâlder in mearderheidsbelang hat, omfetsje guon fan 'e grutste ynstitúsjonele oandielhâlders The Vanguard Group, BlackRock, en State Street Corporation.

Faak Stelde Fragen:

F: Hat de famylje Walton in wichtich part fan Walmart?

A: Ja, de famylje Walton, neikommelingen fan Walmart's oprjochter Sam Walton, besit in substansjeel diel fan 'e oandielen fan it bedriuw. Har kombinearre eigendom berikt lykwols de 51%-mark net.

F: Kin de eigendomsstruktuer fan Walmart yn 'e takomst feroarje?

A: Ja, de eigendomsstruktuer fan elk iepenbier ferhannele bedriuw kin yn 'e rin fan' e tiid feroarje as oandielen wurde kocht en ferkocht yn 'e oandielmerk. Elke signifikante feroaring yn eigendom soe lykwols in substansjeel oantal oandielen nedich wêze om te krijen of ferkocht.

F: Hat gjin ynfloed op it beslútfoarmingproses fan Walmart?

A: Nee, it beslútfoarmingproses fan Walmart wurdt regele troch syn ried fan direkteuren, dy't bestiet út persoanen keazen troch de oandielhâlders. It bestjoer, tegearre mei it útfierend managementteam, is ferantwurdlik foar it meitsjen fan strategyske besluten foar it bedriuw.

Ta beslút, Walmart hat gjin inkele eigner dy't hâldt in kontrolearjende 51% belang. Ynstee dêrfan is it eigendom wiid ferspraat ûnder ferskate ynstitúsjonele en yndividuele oandielhâlders. It beslútfoarmingproses fan it bedriuw wurdt net beynfloede troch it ûntbrekken fan in mearderheidseigner, om't it wurdt regele troch syn ried fan direkteuren.