Wa is it rykste famyljelid fan Walton?

Yn it ryk fan rykdom en fortún is de famylje Walton in namme dy't opfalt. Bekend om har assosjaasje mei Walmart, de grutste retailer fan 'e wrâld, hawwe de Waltons oer de jierren in ongelooflijke hoemannichte rykdom sammele. Mar wa ûnder harren is de rykste? Litte wy yn 'e details ferdjipje.

Sam Walton: The Patriarch

Sam Walton, de oprjochter fan Walmart, lei de basis foar de ûnbidige rykdom fan 'e famylje. Begjinnend mei in inkele winkel yn Arkansas yn 1962, boude hy in retail-ryk dat de yndustry revolúsjonearre. Lykwols, nettsjinsteande syn súkses, Sam Walton is net it rykste lid fan 'e famylje hjoed.

Jim Walton: De rykste Walton

Neffens Forbes 'real-time miljardêr tracker, Jim Walton hat op it stuit de titel fan it rykste Walton-famyljelid. Berne yn 1948, Jim is de jongste soan fan Sam Walton. Hy erfde in signifikant diel fan it fortún fan syn heit en hat ek suksesfolle ynvestearrings bûten Walmart makke. Mei in nettowearde fan mear dan $ 70 miljard is Jim Walton sûnder mis oan 'e top fan' e rykdompiramide fan 'e famylje.

FAQ

F: Hoe sammele de famylje Walton har rykdom?

A: De rykdom fan 'e Walton-famylje komt primêr út har eigendom fan Walmart. As it bedriuw groeide en útwreide, groeide har fortún ek.

F: Binne d'r oare rike leden fan 'e Walton-famylje?

A: Ja, d'r binne ferskate oare leden fan 'e Walton-famylje dy't substansjele rykdom hawwe. Opmerklike foarbylden binne Alice Walton, de dochter fan Sam Walton, en Rob Walton, de âldste soan fan Sam Walton.

F: Hoe fergeliket de rykdom fan Jim Walton mei oare miljardêrs?

A: Jim Walton's nettowearde pleatst him ûnder de top miljardêrs yn 'e wrâld. Hy is lykwols net de rykste persoan wrâldwiid. Figuren lykas Jeff Bezos, Elon Musk, en Bernard Arnault oertreffe him noch yn termen fan rykdom.

Ta beslút, wylst Sam Walton de basis lei foar de rykdom fan 'e famylje, is it Jim Walton dy't op it stuit de titel hat fan it rykste famyljelid fan Walton. Mei syn wichtige erfskip en suksesfolle ynvestearrings hat Jim it fortún fan 'e famylje nei nije hichten brocht. It is lykwols wichtich om te notearjen dat de Walton-famylje as gehiel ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld bliuwt, tank oan har assosjaasje mei Walmart en har skerpe finansjele besluten.