Wa is de suster fan Walmart-eigner?

Yn 'e wrâld fan detailhannel stiet Walmart as in reus, dy't de sektor domineart mei syn grutte netwurk fan winkels en wrâldwide oanwêzigens. Oprjochte troch Sam Walton yn 1962, is de retailgigant in húshâldnamme wurden, en biedt in breed oanbod fan produkten tsjin betelbere prizen. Mar hawwe jo jo oait ôffrege oer de famylje efter dit retail-ryk? Wa is de suster fan 'e Walmart-eigner?

De suster fan 'e Walmart-eigner is Alice Walton. Berne op 7 oktober 1949, Alice is de ienige dochter fan Sam Walton en Helen Walton. Se is de jongste broer fan 'e Walton-famylje, dy't har bruorren Rob, Jim en John omfettet. Wylst har bruorren wichtige rollen hawwe spile yn 'e ûntwikkeling en útwreiding fan Walmart, hat Alice har eigen mark makke yn' e wrâld fan keunst.

Alice Walton is in keunstsamler en filantroop. Se hat in djippe passy foar keunst en hat har rykdom brûkt om yn 'e rin fan' e jierren in yndrukwekkende kolleksje op te bouwen. Yn 2011 iepene se it Crystal Bridges Museum of American Art yn Bentonville, Arkansas. It museum toant in breed oanbod fan Amerikaanske keunstwurken, ynklusyf stikken fan ferneamde keunstners lykas Andy Warhol en Norman Rockwell.

FAQ:

F: Hoe waard Alice Walton belutsen by keunst?

A: Alice Walton ûntwikkele in belangstelling foar keunst op jonge leeftyd. Se studearre keunstskiednis yn 'e kolleezje en hat ferskate desennia keunstwurk sammele.

F: Wat is it Crystal Bridges Museum of American Art?

A: It Crystal Bridges Museum of American Art is in museum oprjochte troch Alice Walton. It befettet in samling Amerikaanske keunstwurken en leit yn Bentonville, Arkansas.

F: Wat is de nettowearde fan Alice Walton?

A: Fanôf 2021 wurdt it nettowearde fan Alice Walton rûsd op sawat $ 70 miljard, wêrtroch't se ien fan 'e rykste froulju yn' e wrâld is.

F: Hat Alice Walton belutsen by Walmart?

A: Wylst Alice Walton lid is fan 'e Walton-famylje, is se net aktyf belutsen by de deistige operaasjes fan Walmart. Har fokus leit foaral op har keunstkolleksje en filantropyske ynspanningen.

Ta beslút, Alice Walton, de suster fan de Walmart-eigner, hat in namme makke yn 'e keunstwrâld. Wylst har bruorren in wichtige rol hawwe spile yn it sukses fan Walmart, hat Alice har passy foar keunst ferfolge en in opmerklike kolleksje makke. Troch har filantropy en de oprjochting fan it Crystal Bridges Museum hat se in bliuwende ynfloed makke op de keunstmienskip.