Wa is de rykste persoan yn 'e Walmart-famylje?

Yn 'e wrâld fan detailhannel stiet de Walmart-famylje út as ien fan' e rykste en meast ynfloedrike. Mei in grut ryk boud om de multynasjonale retailkorporaasje Walmart Inc., hat de famylje oer de jierren enoarme rykdom sammele. Mar wa is krekt de rykste persoan yn dizze foaroansteande famylje?

It antwurd op dy fraach is nimmen oars as Alice Walton. Berne op 7 oktober 1949, Alice is de dochter fan Walmart-oprjochter Sam Walton en Helen Walton. Mei in nettowearde fan mear dan $ 70 miljard, hâldt se de titel fan 'e rykste frou yn' e wrâld en wurdt konsekwint rangearre ûnder de top miljardêrs wrâldwiid.

De rykdom fan Alice Walton komt foaral út har erfde belang yn Walmart. Se is eigner fan in signifikant diel fan 'e oandielen fan it bedriuw, dy't yn' e rin fan 'e jierren yn wearde omheech gien binne. It is lykwols wichtich om te notearjen dat har rykdom net allinich is ôflaat fan Walmart. Alice is ek in fûle keunstsamler en hat swier ynvestearre yn ferskate keunststikken, wat fierder bydroegen oan har enoarme fortún.

FAQ:

F: Hoe waard Alice Walton de rykste persoan yn 'e Walmart-famylje?

A: Alice Walton waard de rykste persoan yn 'e Walmart-famylje troch har erfde belang yn Walmart en har ynvestearrings yn keunst.

F: Is Alice Walton de ienige miljardêr yn 'e Walmart-famylje?

A: Nee, Alice Walton is net de ienige miljardêr yn 'e Walmart-famylje. Har bruorren, Jim en Rob Walton, hawwe ek wichtige rykdom en binne ûnder de rykste persoanen wrâldwiid.

F: Hoe fergeliket de rykdom fan Alice Walton mei oare miljardêrs?

A: Alice Walton's rykdom pleatst har konsekwint ûnder de top miljardêrs yn 'e wrâld. Hoewol se miskien net de titel fan 'e rykste persoan yn' t algemien hâlde, is se sûnder mis ien fan 'e rykste persoanen wrâldwiid.

F: Hat Alice Walton belutsen by de operaasjes fan Walmart?

A: Wylst Alice Walton in grutte oandielhâlder is yn Walmart, is se net aktyf belutsen by de deistige operaasjes fan it bedriuw. Har primêre fokus leit yn har keunstkolleksje en filantropyske ynspanningen.

Ta beslút, Alice Walton, de dochter fan Walmart-oprjochter Sam Walton, is de rykste persoan yn 'e Walmart-famylje. Mei in nettowearde fan mear as $ 70 miljard, hat se har rykdom sammele troch har erfde belang yn Walmart en har passy foar keunst. As ien fan 'e rykste persoanen wrâldwiid, rint de ynfloed fan Alice Walton fier bûten it Walmart-ryk.