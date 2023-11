Wa is de rykste famylje Walmart?

Wa is de rykste famylje yn Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel is Walmart sûnder mis in húshâldnamme. Mei syn wiidweidige netwurk fan winkels en ferskaat oanbod fan produkten is it bedriuw in wrâldwide retailgigant wurden. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wa't de rykste famylje efter dit retail-ryk is? No, sjoch net fierder as de famylje Walton.

De famylje Walton, ûnder lieding fan de lette Sam Walton, is de rykste famylje dy't ferbûn is mei Walmart. Sam Walton stifte Walmart yn 1962, en sûnt doe is it bedriuw eksponentiell groeid, wêrtroch't de Walton-famylje ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld is. Tsjintwurdich is de rykdom fan 'e famylje primêr ôflaat fan har eigendomsbelang yn Walmart.

Fanôf 2021 wurdt it nettowearde fan 'e Walton-famylje rûsd op sawat $ 247 miljard, neffens Forbes. Dizze skriklike figuer pleatst se ûnder de rykste famyljes wrâldwiid, en oertrefft sels de likes fan 'e famyljes Koch en Mars. De rykdom fan 'e famylje is primêr konsintrearre yn' e hannen fan fjouwer persoanen: Alice Walton, Jim Walton, Rob Walton, en Lukas Walton.

Alice Walton, de dochter fan Sam Walton, is de rykste frou yn 'e wrâld en hat in nettowearde fan likernôch $66 miljard. Jim Walton, in oare soan fan Sam Walton, hat in nettowearde fan sawat $ 65 miljard. Rob Walton, de âldste soan fan Sam Walton, hat in nettowearde fan sawat $ 64 miljard. As lêste, Lukas Walton, de pakesizzer fan Sam Walton, hat in nettowearde fan sawat $ 32 miljard.

FAQ:

F: Hoe sammele de famylje Walton har rykdom?

A: De rykdom fan 'e Walton-famylje komt primêr fan har eigendomsbelang yn Walmart. As it bedriuw groeide en útwreide, groeide har rykdom ek.

F: Binne alle leden fan 'e Walton-famylje belutsen by Walmart's operaasjes?

A: Wylst guon leden fan 'e Walton-famylje útfierende posysjes yn Walmart hawwe hâlden, binne net allegear aktyf belutsen by de deistige operaasjes fan it bedriuw.

F: Hoe fergeliket de rykdom fan 'e Walton-famylje mei oare rike famyljes?

A: De Walton-famylje is ien fan 'e rykste famyljes wrâldwiid, en oertreft sels de likes fan' e famyljes Koch en Mars yn termen fan nettowearde.

F: Hokker oare ûndernimmings as ynvestearrings binne ferbûn mei de Walton-famylje?

A: Neist har eigendomsbelang yn Walmart, hat de Walton-famylje ynvestearre yn ferskate oare bedriuwen en filantropyske ynspanningen.

Ta beslút hat de Walton-famylje, mei har eigendomsbelang yn Walmart, in ongelooflijke hoemannichte rykdom sammele, wêrtroch se ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld binne. Harren súksesferhaal tsjinnet as in testamint foar de groei en ynfloed fan Walmart as in wrâldwide retail powerhouse.

Definysjes:

- Retail: De ferkeap fan guod oan konsuminten yn winkels of fia online platfoarms.

- Nettowearde: De totale wearde fan it fermogen fan in persoan minus har ferplichtingen.

- Stake: In oandiel of belang yn in bedriuw of organisaasje.

- Filantropysk: Yn ferbân mei de winsk om it wolwêzen fan oaren te befoarderjen, typysk troch woldiedige donaasjes of aksjes.