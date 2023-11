Wa is it rykste famylje bern?

Wa is it rykste famyljebern?

Yn 'e wrâld fan ekstreme rykdom binne d'r ferskate bern dy't berne binne yn ûnfoarstelbere rykdom. Dizze gelokkige persoanen binne erfgenamten fan guon fan 'e rykste famyljes op' e planeet, en har nettowearden oertreffe faaks dy fan hiele folken. Mar wa fan harren kin oanspraak meitsje op de titel fan it rykste famylje bern? Lit ús ris efkes neier sjen.

Ien foaroansteande konkurrint foar dizze titel is Alexandra Andresen, de dochter fan Noarske yndustrieel Johan H. Andresen Jr. Op mar 24 jier âld, Alexandra hat in nettowearde rûsd op in skriklike $ 1.4 miljard. Har rykdom komt út it tabaksbedriuw fan har famylje, Ferd, dat al mear as 150 jier wurket. Nettsjinsteande har enoarme fortún, hat Alexandra der foar keazen om har eigen passys te folgjen, ynklusyf hynstesport en filantropy.

In oare opmerklike konkurrint is Gustav Magnar Witzøe, de soan fan de Noarske salmkwekerij tycoon Gustav Witzøe. Op 'e leeftyd fan 27 hat Gustav in nettowearde fan sawat $ 3 miljard. It bedriuw fan syn heit, SalMar, is ien fan 'e grutste produsinten fan kweeksalm yn 'e wrâld. Gustav hat syn rykdom brûkt om te ynvestearjen yn ferskate ûndernimmings, ynklusyf unreplik guod en technologystartups.

FAQ:

F: Wat betsjut "netto wurdich"?

A: Nettowearde ferwiist nei de totale wearde fan in yndividu syn aktiva, ynklusyf cash, ynvestearrings, eigenskippen, en oare weardefolle besittings, minus alle skulden of ferplichtings dy't se hawwe.

F: Hoe erven dizze persoanen sa'n grutte fortún?

A: Dizze persoanen wurde berne yn famyljes dy't enoarme rykdom hawwe sammele troch suksesfolle bedriuwen of ynvestearrings oer generaasjes. Se erven har fortún fan har âlden of oare famyljeleden.

F: Binne dizze persoanen aktyf belutsen by har famyljebedriuwen?

A: Wylst guon erfgenamten kieze om aktyf mei te dwaan oan har famyljebedriuwen, oaren leaver har eigen belangen en hertstochten nei te stribjen. It ferskilt fan persoan ta persoan.

F: Binne d'r oare kandidaten foar de titel fan it rykste famyljebern?

A: Ja, d'r binne in protte oare kandidaten foar dizze titel, om't d'r in protte rike famyljes rûn de wrâld binne. De ranglist feroaret faak troch fluktuaasjes yn 'e oandielmerk en oare faktoaren.

Ta beslút, de titel fan it rykste famyljebern is in heul bestriden ien, mei ferskate yndividuen dy't stride om de boppeste plak. Wylst Alexandra Andresen en Gustav Magnar Witzøe op it stuit ûnder de foarrinners binne, feroaret de wrâld fan ekstreme rykdom hieltyd, en nije konkurrinten kinne yn 'e takomst opkomme.