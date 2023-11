Wa is de primêre eigner fan Walmart?

Yn 'e wrâld fan retail stiet Walmart as in behemoth, mei syn grutte netwurk fan winkels en online oanwêzigens. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wa't de teugels hâldt fan dizze retailgigant? De primêre eigner fan Walmart is de Walton-famylje, ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld.

De famylje Walton, ûnder lieding fan de lette Sam Walton, stifte Walmart yn 1962. Tsjintwurdich is it eigendom fan 'e famylje ferspraat oer ferskate leden, wêrûnder de trije bern fan Sam Walton: Rob, Jim en Alice. It eigendom fan 'e famylje is foaral troch har oandielen yn Walton Enterprises, in bedriuw yn famyljebesit dat har rykdom beheart en de mearderheid fan' e oandielen fan Walmart kontrolearret.

Walmart is in iepenbier ferhannele bedriuw, wat betsjut dat oandielen fan it bedriuw te keap binne op 'e beurs. It eigendom fan 'e Walton-famylje fan Walmart is lykwols wichtich, mei har kombineare belang rûsd op sawat 50% fan' e oandielen fan it bedriuw. Dit makket har de grutste oandielhâlders en jout har grutte ynfloed op de rjochting en beslútfoarming fan it bedriuw.

FAQ:

F: Hoe sammele de famylje Walton har rykdom?

A: De rykdom fan 'e Walton-famylje komt primêr út har eigendom fan Walmart. As it bedriuw groeide en útwreide, groeide har fortún ek. It súkses fan Walmart koe de famylje yn 'e rin fan' e jierren wichtige rykdom sammelje.

F: Binne d'r oare grutte oandielhâlders yn Walmart?

A: Wylst de Walton-famylje de mearderheid fan 'e oandielen fan Walmart hâldt, binne d'r oare ynstitúsjonele en yndividuele oandielhâlders dy't lytsere dielen fan it bedriuw hawwe. Dizze omfetsje ûnderlinge fûnsen, pensjoenfûnsen, en yndividuele ynvestearders.

F: Hat de Walton-famylje in belutsenens by de operaasjes fan Walmart?

A: Wylst de Walton-famylje gjin direkte belutsenens hat by de deistige operaasjes, spylje se wol in wichtige rol by it foarmjen fan 'e lange-termyn strategy en beslútfoarming fan it bedriuw troch har eigendom en ynfloed as grutte oandielhâlders.

F: Hoe hat it eigendom fan 'e Walton-famylje ynfloed op Walmart?

A: It eigendom fan 'e Walton-famylje jout har grutte ynfloed op Walmart's belied, strategyen en algemiene rjochting. Har lange termyn fyzje foar it bedriuw en har ynset foar har sukses hawwe in krúsjale rol spile yn it foarmjen fan Walmart yn 'e retailgigant dy't it hjoed is.

Ta beslút, de primêre eigner fan Walmart is de Walton-famylje, dy't kollektyf in signifikant belang hawwe yn it bedriuw. Harren eigendom en ynfloed binne ynstruminteel west yn Walmart's groei en sukses oer de jierren.