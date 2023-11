Wa is de eigner fan Walmart's dochter?

Yn 'e wrâld fan detailhannel is Walmart in húshâldnamme. Mei syn wiidweidige netwurk fan winkels en wiidweidich produktoanbod is it bedriuw in wrâldwide retailgigant wurden. Oprjochte troch Sam Walton yn 1962, Walmart is sûnt trochjûn troch de famylje, mei it eigendom dat no wennet by syn neiteam. Ien fan 'e foaroansteande figueren yn dizze lineage is Alice Walton, de dochter fan Walmart's oprjochter.

Alice Walton, berne op 7 oktober 1949, is in Amerikaanske erfgenamt en filantroop. Se is de ienige dochter fan Sam Walton en Helen Walton. Fanôf 2021 wurdt Alice Walton beskôge as ien fan 'e rykste froulju yn' e wrâld, mei in nettowearde fan mear dan $ 60 miljard. Har rykdom komt foaral út har eigendomsbelang yn Walmart, wêrtroch't se ien fan 'e wichtichste oandielhâlders fan it bedriuw is.

FAQ:

F: Hoe waard Alice Walton in eigner fan Walmart?

A: Alice Walton erfde har eigendomsbelang yn Walmart fan har heit, Sam Walton, dy't it bedriuw oprjochte. As lid fan 'e Walton-famylje krige se in diel fan' e famyljebesit doe't har heit ferstoar.

F: Wat is de rol fan Alice Walton yn Walmart?

A: Wylst Alice Walton in grutte oandielhâlder is yn Walmart, hat se gjin útfierende posysje binnen it bedriuw. Har belutsenens draait foaral om har eigendomsbelang en de ynfloed dy't se as grutte oandielhâlder kin hawwe.

F: Binne d'r oare leden fan 'e Walton-famylje dy't Walmart hawwe?

A: Ja, Alice Walton is net it ienige lid fan 'e Walton-famylje mei eigendom yn Walmart. Har bruorren, Rob Walton en Jim Walton, hawwe ek wichtige belangen yn it bedriuw. De famylje Walton, as gehiel, bliuwt ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld fanwegen har eigendom fan Walmart.

F: Wêr is Alice Walton bekend om neist har eigendom yn Walmart?

A: Alice Walton wurdt ek erkend foar har filantropyske ynspanningen. Se hat it Crystal Bridges Museum of American Art yn Bentonville, Arkansas oprjochte, dat in grutte kolleksje Amerikaanske keunstwurken ûnderbrocht. Derneist stipet se aktyf ferskate woldiedige doelen en inisjativen.

As dochter fan Walmart's oprjochter, hat Alice Walton in wichtige posysje binnen de eigendomsstruktuer fan it bedriuw. Har rykdom en ynfloed útwreidzje bûten de detailhannel, wêrtroch't se in prominint figuer yn sawol bedriuw en filantropy.