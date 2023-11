Wa is de oarspronklike eigner fan Walmart?

Op it ryk fan retailgiganten stiet Walmart heech as ien fan 'e meast ynfloedrike en suksesfolle bedriuwen yn' e wrâld. Mei syn útwreide netwurk fan winkels en ferskaat oanbod fan produkten, is it in húshâldnamme wurden. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wa't de oarspronklike eigner fan dizze retailbehemoth wie? Litte wy yn 'e fassinearjende skiednis fan Walmart ferdjipje en it antwurd op dizze fraach ûntdekke.

De berte fan Walmart

Walmart waard oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, in fisioenere ûndernimmer út Arkansas, Feriene Steaten. Walton, dy't in eftergrûn hie yn detailhannel, iepene de earste Walmart-winkel yn Rogers, Arkansas. Fan syn beskieden begjin as in lytse koartingswinkel wreide Walmart har operaasjes rap út en revolúsjonearre de retailsektor.

De famylje Walton

Wylst Sam Walton de oarspronklike eigner en driuwende krêft efter Walmart wie, is it eigendom fan it bedriuw sûnt trochjûn oan syn erfgenamten. Nei it ferstjerren fan Sam Walton yn 1992, erfden syn bern syn belang yn it bedriuw. Tsjintwurdich is Walmart primêr eigendom fan 'e Walton-famylje, dy't kollektyf in signifikant diel fan' e oandielen fan it bedriuw hâlde.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Hoe waard Walmart sa suksesfol?

A: Walmart syn súkses kin wurde taskreaun oan ferskate faktoaren, ynklusyf syn fokus op lege prizen, wiidweidige produkt seleksje, effisjint supply chain behear, en strategyske útwreiding.

F: Hoefolle Walmart-winkels binne d'r?

A: Fanôf 2021 operearret Walmart mear dan 11,000 winkels wrâldwiid, oer 27 lannen.

F: Is Walmart de grutste retailer yn 'e wrâld?

A: Ja, Walmart is op it stuit de grutste retailer yn 'e wrâld basearre op ynkomsten.

F: Wa is de hjoeddeistige CEO fan Walmart?

A: Fanôf no is de CEO fan Walmart Doug McMillon, dy't it bedriuw sûnt 2014 liedt.

Ta beslút, de oarspronklike eigner fan Walmart wie Sam Walton, in ambisjeuze ûndernimmer dy't lei de basis foar de retail reus wy kenne hjoed. Wylst it eigendom fan it bedriuw is oergien nei de Walton-famylje, bliuwt de neilittenskip fan Sam Walton it sukses en groei fan Walmart foarmje.