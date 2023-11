Wa is de pakesizzer fan Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel is Walmart in húshâldnamme. Oprjochte troch Sam Walton yn 1962, is de multynasjonale retailkorporaasje útgroeid ta ien fan 'e grutste bedriuwen yn' e wrâld. Mar wa is de pakesizzer fan Walmart, dy't de famylje neilittenskip draacht? Litte wy útfine.

De pakesizzer fan Walmart is nimmen minder as Lukas Walton, de soan fan John T. Walton, dy't ien fan 'e soannen fan Sam Walton wie. Lukas Walton waard berne op 21 juny 1986, en is de jongste fan syn sibben. Nettsjinsteande relatyf ûnbekend foar it publyk, is Lukas Walton in wichtige figuer yn it Walmart-ryk.

As pakesizzer fan Walmart is Lukas Walton in grutte oandielhâlder yn it bedriuw. Hy erfde in substansjeel diel fan it famyljefortún nei de foarige dea fan syn heit by in fleantúchûngelok yn 2005. Mei syn erfde rykdom is Lukas Walton ien fan 'e rykste persoanen yn 'e wrâld wurden.

FAQ:

F: Hoefolle is Lukas Walton wurdich?

A: Fanôf 2021 wurdt it nettowearde fan Lukas Walton rûsd op sawat $ 21 miljard.

F: Hat Lukas Walton belutsen by de operaasjes fan Walmart?

A: Wylst Lukas Walton in grutte oandielhâlder is, is hy net aktyf belutsen by de deistige operaasjes fan Walmart. De famylje Walton, ynklusyf Lukas, hat in bestjoerssit op Walmart, mar se rjochtsje har primêr op har filantropyske ynspanningen.

F: Binne d'r oare neikommelingen fan Sam Walton belutsen by Walmart?

A: Ja, de oare bern en bernsbern fan Sam Walton binne ek belutsen by it bedriuw. Syn âldste soan, Rob Walton, tsjinne oant 2015 as foarsitter fan it bestjoer fan Walmart.

Ta beslút, Lukas Walton, de pakesizzer fan Walmart, is in wichtige figuer yn it Walmart-ryk. As grutte oandielhâlder hat hy in grut belang yn it bedriuw en is hy ien fan 'e rykste persoanen yn' e wrâld. Hoewol net aktyf belutsen by de operaasjes fan Walmart, bliuwt Lukas Walton de famylje neilittenskip drage en draacht by oan it sukses fan 'e retailgigant.