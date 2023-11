Wa is de froulike eigner fan Walmart?

Yn in troch manlju dominearre saaklike wrâld is it faaks ferfrissend om froulju te sjen dy't barriêres brekke en har merk meitsje yn it bedriuwsryk. Ien sa'n frou is Alice Walton, de dochter fan Walmart-oprjochter Sam Walton. Wylst Alice Walton net de ienige eigner fan Walmart is, is se sûnder mis ien fan 'e meast ynfloedrike oandielhâlders en in prominint figuer yn it sukses fan it bedriuw.

Alice Walton, berne op 7 oktober 1949, yn Newport, Arkansas, is in Amerikaanske erfgenamt en filantroop. Mei in nettowearde fan mear dan $ 60 miljard wurdt se konsekwint rangearre ûnder de rykste persoanen yn 'e wrâld. Nettsjinsteande har enoarme rykdom is Alice Walton bekend om har down-to-earth natuer en passy foar keunst.

As keunstleafhawwer stifte Alice Walton it Crystal Bridges Museum of American Art yn Bentonville, Arkansas, yn 2011. It museum befettet in wiidweidige kolleksje Amerikaanske keunstwurken, ynklusyf stikken fan ferneamde keunstners lykas Andy Warhol en Georgia O'Keeffe. Troch har filantropyske ynspanningen is Walton fan doel keunst tagonklik te meitsjen foar elkenien en kulturele ferriking yn har mienskip te befoarderjen.

FAQ:

F: Is Alice Walton de ienige eigner fan Walmart?

A: Nee, Alice Walton is net de ienige eigner fan Walmart. Se is ien fan 'e grutte oandielhâlders en hat in wichtich belang yn it bedriuw.

F: Wa stifte Walmart?

A: Walmart waard oprjochte troch Sam Walton yn 1962. Sam Walton syn fisy en ûndernimmende geast lei de basis foar de detailhannel reus syn súkses.

F: Hoe sammele Alice Walton har rykdom?

A: Alice Walton erfde in substansjeel diel fan har rykdom fan har heit, Sam Walton, dy't Walmart oprjochte. Derneist hat se suksesfolle ynvestearrings makke en is se in skerpe sakefrou op har eigen rjocht.

F: Wat is de bydrage fan Alice Walton oan 'e keunstwrâld?

A: Alice Walton is bekend om har passy foar keunst en har filantropyske ynspanningen op it fjild. Se stifte it Crystal Bridges Museum of American Art, dat in ferskaat kolleksje fan Amerikaanske keunstwurken útstalt.

F: Hoe brûkt Alice Walton har rykdom foar filantropy?

A: Alice Walton brûkt har rykdom om ferskate filantropyske doelen te stypjen, mei in spesjale fokus op keunst en ûnderwiis. Troch it Crystal Bridges Museum en oare inisjativen wol se keunst foar elkenien tagonklik meitsje en kulturele ferriking befoarderje.

Ta beslút, hoewol Alice Walton net de ienige eigner fan Walmart is, is se sûnder mis in wichtige figuer yn it sukses fan it bedriuw. Har rykdom, filantropy en passy foar keunst hawwe har in promininte namme makke yn sawol de saaklike as kulturele wrâld. De prestaasjes fan Alice Walton tsjinje as ynspiraasje foar froulju dy't stribje har mark te meitsjen yn tradisjoneel manlik dominearre yndustry.