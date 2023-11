Wa is de dochter fan Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel is Walmart in húshâldnamme. As de grutste retailer yn 'e wrâld hat it in wichtige ynfloed op' e wrâldmerk. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wa't de dochter fan Walmart is? Wa draacht de neilittenskip fan dizze retailgigant oer? Litte wy útfine.

De dochter fan Walmart is nimmen oars as Alice Walton. Berne op 7 oktober 1949, Alice is de ienige dochter fan Walmart-oprjochter Sam Walton en syn frou, Helen Walton. Se is de jongste fan har fjouwer bern en hat in krúsjale rol spile yn it foarmjen fan it Walmart-ryk.

Alice Walton is net allinnich bekend om de dochter fan Walmart; sy is ek in foaroansteand sakefrou en filantroop. Mei in nettowearde fan mear dan $70 miljard, wurdt se konsekwint rangearre as ien fan 'e rykste froulju yn' e wrâld. Alice hat in wichtige bydrage levere oan 'e keunstwrâld, en stifte it Crystal Bridges Museum of American Art yn Bentonville, Arkansas. Har passy foar keunst en kultuer hat makke har in respektearre figuer yn 'e yndustry.

FAQ:

F: Wat is Walmart?

A: Walmart is in multynasjonale retailkorporaasje dy't in keten fan hypermerken, koartingsôfdielingswinkels en boadskippen wurket. It is it grutste bedriuw yn 'e wrâld troch ynkomsten.

F: Wa is Alice Walton?

A: Alice Walton is de dochter fan Walmart-oprjochter Sam Walton. Se is in sakefrou en filantroop, bekend om har bydragen oan de keunstwrâld.

F: Wat is it Crystal Bridges Museum of American Art?

A: It Crystal Bridges Museum of American Art is in keunstmuseum yn Bentonville, Arkansas. It waard stifte troch Alice Walton en herberget in kolleksje fan Amerikaanske keunst oer fiif ieuwen.

F: Hoe ryk is Alice Walton?

A: Alice Walton hat in nettowearde fan mear as $ 70 miljard, wêrtroch't se ien fan 'e rykste froulju yn' e wrâld is.

As dochter fan Walmart hat Alice Walton net allinich in grut fortún erfd, mar hat har ek namme makke troch har filantropyske ynspanningen. Har bydragen oan 'e keunstwrâld en har tawijing foar it behâld fan 'e Amerikaanske kultuer hawwe har plak fersterke as in promininte figuer yn 'e maatskippij. Wylst Walmart trochgiet te bloeien ûnder de lieding fan ferskate bestjoerders, rint de ynfloed fan Alice Walton fier bûten de detailhannel.