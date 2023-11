Wa is de grutste ynvestearder yn Walmart?

Yn it ryk fan retailgiganten stiet Walmart heech as ien fan 'e meast werkenbere en ynfloedrike bedriuwen yn' e wrâld. Mei syn wiidweidige netwurk fan winkels en ferskaat oan produkten hat Walmart de oandacht lutsen fan in protte ynvestearders dy't besykje te profitearjen fan har sukses. Mar wa hat krekt de titel fan 'e grutste ynvestearder yn dizze retailbehemoth?

Fanôf de lêste beskikbere gegevens is de grutste ynvestearder yn Walmart nimmen oars as de Walton-famylje. De famylje Walton, erfgenamten fan it Walmart-fortún, hawwe kollektyf in signifikant diel fan 'e oandielen fan it bedriuw. Oprjochte troch Sam Walton yn 1962, is Walmart in famylje-kontroleare bedriuw bleaun, wêrby't de Walton-famylje in wichtige rol spilet yn har groei en ûntwikkeling.

It eigendom fan 'e Walton-famylje fan Walmart kin weromfierd wurde nei har lette patriarch, Sam Walton, dy't it bedriuw oprjochte. Tsjintwurdich is it eigendom fan 'e famylje ferdield oer ferskate leden, wêrûnder Jim Walton, Alice Walton, en Rob Walton, ûnder oaren. Harren kombinearre holdings jouwe har in substansjeel belang yn it bedriuw, wêrtroch se de grutste yndividuele oandielhâlders binne.

FAQ:

F: Hoefolle fan Walmart hat de famylje Walton?

A: It krekte persintaazje Walmart dat eigendom is fan 'e Walton-famylje kin yn 'e rin fan' e tiid ferskille, mar as fan 'e lêste ynformaasje hawwe se kollektyf sawat 50% fan' e oandielen fan it bedriuw.

F: Binne d'r oare wichtige ynvestearders yn Walmart?

A: Wylst de famylje Walton it grutste belang hat, binne d'r oare ynstitúsjonele ynvestearders en ûnderlinge fûnsen dy't ek wichtige dielen fan Walmart hawwe. Lykwols, net ien fan harren yndividueel boppe de Walton famylje syn eigendom.

F: Hoe hat it eigendom fan 'e Walton-famylje ynfloed op Walmart's beslútfoarming?

A: As grutte oandielhâlders hat de Walton-famylje wichtige ynfloed op 'e strategyske besluten en algemiene rjochting fan it bedriuw. Harren ynset op lange termyn foar it bedriuw soarget derfoar dat har belangen oerienkomme mei it sukses fan Walmart.

Ta beslút, de grutste ynvestearder yn Walmart is de Walton-famylje, dy't kollektyf in substansjeel diel fan 'e oandielen fan it bedriuw besit. Harren ynfloed en ynset foar it bedriuw hawwe in krúsjale rol spile yn it foarmjen fan Walmart's groei en sukses oer de jierren.