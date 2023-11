Wa is nûmer 1 Walmart as Amazon?

Wa is nûmer 1: Walmart of Amazon?

Yn 'e striid om supermasje fan detailhannel binne twa reuzen as frontrunners ûntstien: Walmart en Amazon. Beide bedriuwen hawwe revolúsjonearre de manier wêrop wy winkelje, mar wa hat wirklik de titel fan nûmer ien? Litte wy yn 'e details ferdjipje en dizze retail powerhouses fergelykje.

walmart Oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, Walmart is in húshâldnamme wurden yn 'e Feriene Steaten en fierder. Mei syn wiidweidige netwurk fan fysike winkels is Walmart al lang bekend om syn lege prizen en breed oanbod fan produkten. It hat mear as 11,000 winkels yn 27 lannen, wêrtroch it de grutste retailer yn 'e wrâld is.

Amazon: Lansearre yn 1994 troch Jeff Bezos, Amazon begon as in online boekwinkel en is sûnt ûntwikkele ta in wrâldwide e-commerce reus. Mei syn grutte seleksje fan produkten, konkurrearjende prizen en handige leveringsopsjes, hat Amazon de manier feroare wêrop minsken winkelje. It is ek útwreide nei ferskate oare sektoaren, ynklusyf cloud computing en ferdivedaasje, wêrtroch't it in ferskaat tech powerhouse is.

Fergelykje de reuzen: Wylst sawol Walmart as Amazon retailgiganten binne, hawwe se ferskate sterktes en strategyen. De fysike winkels fan Walmart jouwe it in foardiel yn termen fan klantberikberens en direkte produktbeskikberens. Oan 'e oare kant biedt Amazon's online platfoarm gemak en in skynber einleaze seleksje fan produkten.

Marktdominânsje: Wat ynkomsten oanbelanget, hâldt Walmart noch altyd it boppeste plak. Yn 2020 rapportearre Walmart ynkomsten fan $ 559 miljard, wylst Amazon $ 386 miljard rapportearre. As it lykwols giet om merkkapitalisaasje, nimt Amazon de lieding. Mei yngong fan 2021 is de merkkapitalisaasje fan Amazon mear dan $ 1.7 trillion, oertreffend de $ 409 miljard fan Walmart.

FAQ:

F: Wat is ynkomsten?

A: Ynkomsten ferwiist nei it totale bedrach jild dat in bedriuw generearret út har saaklike aktiviteiten, lykas ferkeap fan produkten of tsjinsten.

F: Wat is merkkapitalisaasje?

A: Merkkapitalisaasje, of merkkap, is de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw. It wurdt berekkene troch de aktuele oandielpriis te fermannichfâldigjen mei it oantal útsûnderlike oandielen.

F: Kin Walmart online konkurrearje mei Amazon?

A: Walmart hat wichtige ynvestearrings makke yn har e-commerce-mooglikheden om online te konkurrearjen mei Amazon. It hat syn online merk útwreide, har webside ferbettere en har leveringstsjinsten ferbettere om mear online shoppers te lûken.

Ta beslút, wylst Walmart de lieder fan ynkomsten bliuwt, kinne Amazon's merkkapitalisaasje en dominânsje yn 'e online retailromte net negearre wurde. Beide bedriuwen hawwe har unike sterke punten en strategyen, en de striid foar superioriteit fan 'e detailhannel bliuwt te ûntjaan.