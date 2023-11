Wa is ryker: Target of Walmart?

Yn 'e wrâld fan retailgiganten steane twa nammen op: Target en Walmart. Dizze twa bedriuwen hawwe de retailsektor al tsientallen jierren dominearre, mar de fraach bliuwt: wa is ryker? Litte wy yn 'e finansjeel dûke en útfine.

Finansjeel oersjoch:

Walmart, oprjochte yn 1962, is de grutste retailer fan 'e wrâld, wurket yn 27 lannen en hat mear dan 2.3 miljoen minsken yn tsjinst. Mei syn wiidweidige oanbod fan produkten en lege prizen hat Walmart in massale klantbasis boud en substansjele ynkomsten generearre. Yn it begruttingsjier 2020 rapportearre Walmart in enoarme $524 miljard oan ynkomsten.

Oan 'e oare kant is Target, oprjochte yn 1902, de achtste-grutste retailer yn' e Feriene Steaten. Target biedt in breed ferskaat oan merchandise, ynklusyf klean, elektroanika, en boadskippen. Yn itselde begruttingsjier as Walmart rapportearre Target in ynkomsten fan $93 miljard.

Fergeliking:

Wylst beide bedriuwen sûnder mis súksesfol binne, is it dúdlik dat Walmart Target oertreft yn termen fan ynkomsten. De ynkomsten fan Walmart binne mear dan fiif kear dy fan Target, wêrtroch it de riker is fan 'e twa retailgiganten.

FAQ:

F: Wat is ynkomsten?

A: Ynkomsten ferwiist nei it totale bedrach fan jild generearre troch in bedriuw troch har saaklike aktiviteiten, lykas ferkeap fan produkten of tsjinsten.

F: Jout ynkomsten profitabiliteit oan?

A: Ynkomsten is gjin direkte mjitte fan profitabiliteit. It fertsjintwurdiget it totale bedrach fan jild fertsjinne, mar hâldt gjin rekken mei útjeften en kosten makke troch it bedriuw.

F: Binne d'r oare faktoaren om te beskôgje as jo de rykdom fan bedriuwen fergelykje?

A: Ja, ynkomsten binne mar ien aspekt fan 'e finansjele sûnens fan in bedriuw. Oare faktoaren, lykas winstmarge, merkkapitalisaasje en aktiva, spylje ek in wichtige rol by it bepalen fan 'e totale rykdom fan in bedriuw.

Ta beslút, wylst sawol Target as Walmart grutte spilers binne yn 'e retailsektor, pleatst Walmart's kolossale ynkomsten it foar Target yn termen fan rykdom. It is lykwols wichtich om te notearjen dat rykdom net allinich wurdt bepaald troch ynkomsten, en oare finansjele faktoaren moatte wurde beskôge by it evaluearjen fan 'e finansjele sterkte fan in bedriuw.