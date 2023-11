Wa is grutter Walmart as Amazon?

Wa is grutter: Walmart of Amazon?

Yn 'e wrâld fan detailhannel binne twa reuzen ûntstien as de dominante spilers: Walmart en Amazon. Beide bedriuwen hawwe revolúsjonearre de manier wêrop minsken winkelje, mar as it giet om it bepalen fan wa't grutter is, is it antwurd net sa ienfâldich as it liket.

Definysjes:

- Walmart: In Amerikaanske multynasjonale retailkorporaasje dy't in keten fan hypermerken, koartingsôfdielingswinkels en supermerken operearret.

- Amazon: In Amerikaansk multynasjonaal technologybedriuw dat him rjochtet op e-commerce, cloud computing, digitale streaming, en keunstmjittige yntelliginsje.

Ynkomsten fergelykje:

As it giet om ynkomsten, hat Walmart tradisjoneel it boppeste plak hâlden. Yn 2020 rapportearre Walmart totale ynkomsten fan $ 559 miljard, wêrtroch it it grutste bedriuw yn 'e wrâld is troch ynkomsten. Oan 'e oare kant, Amazon rapportearre totale ynkomsten fan $ 386 miljard yn itselde jier. It is lykwols wichtich om te notearjen dat de ynkomsten fan Amazon yn 'e ôfrûne jierren folle rapper binne groeid dan Walmart's.

Merk kapitalisaasje:

Wylst Walmart de foarsprong kin hawwe yn termen fan ynkomsten, oertreft Amazon it yn termen fan merkkapitalisaasje. Marktkapitalisaasje is de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw. Mei yngong fan 2021 stie de merkkapitalisaasje fan Amazon op mear dan $ 1.7 trillion, wêrtroch it ien fan 'e meast weardefolle bedriuwen yn' e wrâld is. Yn ferliking wie Walmart's merkkapitalisaasje sawat $ 400 miljard.

FAQ:

F: Hokker bedriuw hat in gruttere fysike oanwêzigens?

A: Walmart hat in gruttere fysike oanwêzigens mei tûzenen winkels oer de heule wrâld. Amazon, oan 'e oare kant, wurket primêr online en hat minder fysike winkels.

F: Wa hat in sterkere oanwêzigens yn e-commerce?

A: Amazon is bekend om syn sterke oanwêzigens fan e-commerce en dominearret de online retailromte. Walmart hat swier ynvestearre yn har e-commerce-mooglikheden om te konkurrearjen mei Amazon.

F: Hokker bedriuw hat in gruttere klantbasis?

A: Sawol Walmart as Amazon hawwe in massale klantbasis. Walmart lûkt in breed skala oan klanten mei har fysike winkels, wylst Amazon's online platfoarm in wrâldwiid publyk oansprekt.

Ta beslút, it bepalen fan wa't grutter is tusken Walmart en Amazon hinget ôf fan 'e brûkte metrik. Wylst Walmart liedt yn termen fan ynkomsten, oertreft Amazon it yn merkkapitalisaasje. Beide bedriuwen bliuwe ynnovearje en konkurrearje fûl yn 'e detailhannel, en foarmje de manier wêrop wy winkelje yn' e moderne wrâld.