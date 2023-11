Wa binne de trije erfgenamten fan Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel stiet Walmart as in reus, dy't de sektor domineart mei syn grutte netwurk fan winkels en wrâldwide oanwêzigens. Oprjochte troch Sam Walton yn 1962, is it bedriuw yn 'e rin fan' e jierren eksponentiell groeid, wêrtroch it ien fan 'e rykste korporaasjes yn' e wrâld is. Mei sa'n ûnbidich súkses is it gewoan natuerlik om jo ôf te freegjen wa't it retail-ryk erfje sil. Op it stuit binne d'r trije primêre erfgenamten fan it Walmart-fortune: Rob Walton, Jim Walton en Alice Walton.

Rob Walton, de âldste soan fan Walmart syn grûnlizzer, tsjinne as de foarsitter fan it bedriuw fan 1992 oant 2015. Hy spile in wichtige rol yn it útwreidzjen fan Walmart syn operaasjes en tafersjoch op syn groei. Jim Walton, de jongste soan, is in protte jierren belutsen by it famyljebedriuw en tsjinnet yn 'e ried fan bestjoer fan Walmart. Alice Walton, de ienige dochter, is in keunstsamler en filantroop, dy't him rjochtet op it befoarderjen fan keunst en kultuer fia it Crystal Bridges Museum of American Art.

FAQ:

F: Hoe waard de famylje Walton erfgenamten fan Walmart?

A: Sam Walton, de oprjochter fan Walmart, joech syn eigendomsbelang yn it bedriuw troch oan syn frou en fjouwer bern, wêrtroch se de primêre erfgenamten makken.

F: Binne d'r oare erfgenamten fan it Walmart-fortún?

A: Wylst Rob, Jim en Alice Walton de meast foaroansteande erfgenamten binne, hawwe oare leden fan 'e Walton-famylje ek oandielen yn it bedriuw.

F: Hoefolle is it Walmart-fortune wurdich?

A: Fanôf 2021 wurdt it Walmart-fortún rûsd mear dan $ 200 miljard wurdich te wêzen, wat it ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld makket.

F: Hawwe de erfgenamten in belutsenens by de deistige operaasjes fan Walmart?

A: Wylst de erfgenamten ferskate posysjes binnen it bedriuw hawwe hâlden, binne se net direkt belutsen by de deistige operaasjes. Se spylje lykwols in wichtige rol by it foarmjen fan de strategyen en besluten fan it bedriuw op lange termyn troch har posysjes yn 'e ried fan direkteuren.

Ta beslút hâlde de trije erfgenamten fan Walmart, Rob Walton, Jim Walton, en Alice Walton, enoarme rykdom en ynfloed as de primêre begunstigden fan 'e retailgigant. Hoewol se miskien net direkt belutsen binne by de deistige operaasjes fan it bedriuw, kinne har neilittenskip en ynfloed op 'e takomst fan Walmart net ûnderskatte wurde.