Wa binne de 3 rykste famyljes yn 'e FS?

Yn in lân dat bekend is om syn rykdom en wolfeart, binne d'r in pear famyljes dy't opfalle as it toaniel fan sukses. Dizze famyljes hawwe oer generaasjes grutte fortúnen opboud, rykdom sammelje dy't hast ûnfoarstelber is foar de gemiddelde persoan. Litte wy in tichterby besjen op 'e trije rykste famyljes yn' e Feriene Steaten.

De famylje Walton: Oan 'e list is de famylje Walton, erfgenamten fan it Walmart-ryk. Oprjochte troch Sam Walton yn 1962, is Walmart útgroeid ta de grutste retailer fan 'e wrâld. De rykdom fan 'e famylje wurdt rûsd op sawat $ 215 miljard, foar in grut part te tankjen oan har eigendom fan Walmart-oandielen. Mei har grutte fortún binne de Waltons bekend wurden om har filantropy, it stypjen fan oarsaken lykas ûnderwiis en miljeu duorsumens.

De famylje Koch: De famylje Koch, bekend om har belutsenens by de enerzjysektor, komt op it twadde plak op de list. De lette David Koch en syn broer Charles bouden har rykdom troch Koch Industries, in konglomeraat belutsen by ferskate sektoaren, ynklusyf oaljeraffinaazje, gemikaliën en hannel yn guod. Harren kombinearre rykdom wurdt rûsd op sawat $ 125 miljard. De Kochs hawwe ek aktyf west yn politike en filantropyske stribjen, en stipe konservative doelen en ynstellingen.

De famylje Mars: De top trije rûn de Mars-famylje ôf, eigners fan it Mars-snoepbedriuw. Mei byldbepalende merken lykas M&M's, Snickers, en Mars bars, is it bedriuw wrâldwiid in húshâldnamme wurden. De rykdom fan 'e famylje Mars wurdt rûsd op sawat $ 120 miljard. Nettsjinsteande har enoarme fortún hat de famylje in relatyf leech profyl hâlden, rjochte op it trochgeande sukses en groei fan har bedriuw.

FAQ:

F: Hoe hawwe dizze famyljes sa'n enoarme rykdom sammele?

A: Dizze famyljes bouden har rykdom troch suksesfolle bedriuwen dy't yndustrygiganten wurden binne. De Waltons fia Walmart, de Kochs troch Koch Industries, en de Mars-famylje fia Mars, Inc.

F: Binne dizze famyljes aktyf belutsen by filantropy?

A: Ja, alle trije famyljes binne bekend om har filantropyske ynspanningen. Se hawwe grutte bedraggen jild skonken oan ferskate doelen en organisaasjes.

F: Binne d'r oare rike famyljes yn 'e FS?

A: Absolút! De Feriene Steaten binne it thús fan in protte rike famyljes, mar dizze trije wurde rûnom erkend as de rykste op basis fan har nettowearde.

Ta beslút fertsjintwurdigje de famyljes Walton, Koch en Mars it hichtepunt fan rykdom yn 'e Feriene Steaten. Harren súksesferhalen tsjinje as in testamint foar de krêft fan ûndernimmerskip en ynnovaasje, en har filantropyske ynspanningen hawwe in positive ynfloed makke op 'e maatskippij. As de jierren foarby geane, sil it nijsgjirrich wêze om te sjen hoe't dizze famyljes de saaklike en filantropyske lânskippen fan 'e Feriene Steaten trochgeane foarmje.