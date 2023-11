It Wite Hûs hat dúdlik makke dat nettsjinsteande Elon Musk's resinte push fan antisemityske opmerkingen op sosjale media, d'r gjin bedoelingen binne om fuort te gean fan it gebrûk fan SpaceX of Starlink-technology binnen it Definsje-ôfdieling. National Security Counsel wurdfierder John Kirby beklamme it belang fan ynnovaasje yn 'e partikuliere sektor, en stelde dat it dwaas wêze soe om derôf te gean. Hy feroardielde lykwols ek de retoryk fan Musk, en befêstige dat de regearing de antisemityske opmerkingen dy't hy makke net goedkarre of iens is.

Wylst it Wite Hûs ynsette bliuwt foar it brûken fan Musk's technology, hawwe grutte bedriuwen lykas Apple en Disney har advertinsjebestegingen ophâlden op it sosjale mediaplatfoarm wêr't Musk syn kontroversjele opfettings útdrukte. De tsjinslach tsjin dizze opmerkings wiist op it groeiende ferlet fan ferantwurding en ferantwurde gedrach fan publike figueren.

FAQ:

F: Wat is de hâlding fan it Wite Hûs oer de antisemityske opmerkingen fan Elon Musk?

A: It Wite Hûs feroardiele de antisemityske opmerkingen fan Elon Musk, wylst se befêstige dat se sille trochgean mei gearwurkjen mei SpaceX en Starlink-technology te brûken.

F: Boykotte grutte bedriuwen it platfoarm wêr't Musk dizze opmerkings makke?

A: Ja, bedriuwen lykas Apple en Disney hawwe har reklame-útjeften op it sosjale mediaplatfoarm ophâlden.

F: Sil de federale regearing har kontrakten mei Musk's bedriuwen opnij besjen?

A: De regearing hat gjin plannen om fuort te gean fan it brûken fan SpaceX- of Starlink-technology, mar se ferneare de antisemityske retoryk útdrukt troch Elon Musk net.