Wat is riker Walmart of Apple?

Yn 'e bedriuwswrâld ropt de fraach wa't de titel hat foar it rykste bedriuw faaks nijsgjirrigens en debat. Twa promininte konkurrinten yn dizze race binne Walmart en Apple. Beide bedriuwen hawwe in wichtige ynfloed makke op 'e wrâldmerk, mar hokker kin de kroan fan' e rykste beweare? Litte wy yn 'e sifers ferdjipje en útfine.

walmart Oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, Walmart is in multynasjonale retailkorporaasje mei haadkantoar yn Bentonville, Arkansas. It wurket in keatling fan hypermerken, koartingsôfdielingswinkels en boadskippen. Walmart is bekend om syn lege prizen en grutte seleksje fan produkten, wêrtroch't it in go-to bestimming is foar miljoenen shoppers wrâldwiid.

Appel: Oprjochte yn 1976 troch Steve Jobs, Steve Wozniak, en Ronald Wayne, Apple Inc. is in technologybedriuw basearre yn Cupertino, Kalifornje. It ûntwerpt, produsearret en ferkeapet konsuminteelektronika, kompjûtersoftware en online tsjinsten. Apple is ferneamd om har ynnovative produkten, ynklusyf de iPhone, iPad, Mac, en Apple Watch, dy't de tech-yndustry revolúsjoneare hawwe.

Finansjele fergeliking: As it giet om it evaluearjen fan 'e rykdom fan in bedriuw, is ien fan' e wichtichste metriken merkkapitalisaasje, dy't wurdt berekkene troch it oantal útsûnderlike oandielen te fermannichfâldigjen mei de hjoeddeistige oandielpriis. As fan 'e lêste gegevens, hâldt Apple de kroan foar it wêzen fan it rykste bedriuw mei in merkkapitalisaasje fan mear dan $ 2 trillion. Walmart, oan 'e oare kant, hat in merkkapitalisaasje fan sawat $ 400 miljard. Dit signifikante ferskil pleatst Apple goed foar Walmart yn termen fan algemiene rykdom.

FAQ:

F: Wat is merkkapitalisaasje?

A: Merkkapitalisaasje ferwiist nei de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw. It wurdt berekkene troch it fermannichfâldigjen fan de hjoeddeistige oandielpriis mei it oantal oandielen.

F: Jout merkkapitalisaasje de profitabiliteit fan in bedriuw oan?

A: Nee, merkkapitalisaasje is in mjitting fan 'e totale wearde fan in bedriuw op' e oandielmerk. It reflektearret net direkt profitabiliteit, om't it kin wurde beynfloede troch ferskate faktoaren lykas ynvesteardersentimint en merkbetingsten.

F: Binne d'r oare faktoaren te beskôgjen by it bepalen fan de rykdom fan in bedriuw?

A: Wylst merkkapitalisaasje in wichtige yndikator is, drage oare faktoaren lykas ynkomsten, winst en fermogen ek by oan de totale rykdom fan in bedriuw. Dizze faktoaren jouwe in mear wiidweidich begryp fan 'e finansjele status fan in bedriuw.

Ta beslút, Apple hat op it stuit de titel foar it rykste bedriuw, en Walmart oertsjûget mei in signifikante marzje yn termen fan merkkapitalisaasje. It is lykwols wichtich om te notearjen dat finansjele status yn 'e rin fan' e tiid kin fluktuearje, en oare faktoaren moatte ek wurde beskôge by it evaluearjen fan 'e rykdom fan in bedriuw.