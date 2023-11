Hokker is âlder Walmart of Sam's Club?

Yn 'e wrâld fan retailgiganten binne Walmart en Sam's Club húsnammen wurden, en biede in breed oanbod fan produkten oan betelbere prizen. Mar hawwe jo jo oait ôffrege hokker fan dizze twa retailgiganten earst kaam? Litte wy yn 'e skiednis fan dizze retailgiganten ferdjipje om út te finen.

walmart Oprjochte yn 1962 troch Sam Walton, Walmart begon as in lytse koartingswinkel yn Rogers, Arkansas. Mei in fisy om betelbere produkten oan klanten te leverjen, wreide Walmart har operaasjes fluch út oer de Feriene Steaten. Hjoed is it de grutste retailer fan 'e wrâld wurden, mei tûzenen winkels wrâldwiid.

Sam's Club: Yn 1983 besleat Sam Walton om de gruthannelsmerk te weagjen en iepene de earste Sam's Club yn Midwest City, Oklahoma. Sam's Club wie fan doel om te foldwaan oan lytse bedriuwen en yndividuele klanten dy't yn bulk woene keapje. It oanbean in lidmaatskip-basearre model, it bieden fan tagong ta in breed skala oan produkten op gruthannel prizen.

Dus, wat is âlder?

Walmart is âlder dan Sam's Club. Walmart waard oprjochte yn 1962, wylst Sam's Club waard oprjochte yn 1983, mear as twa desennia letter. It is lykwols wichtich om te notearjen dat sawol Walmart as Sam's Club diel útmeitsje fan itselde retail-ryk, om't Sam Walton beide bedriuwen stifte.

FAQ:

F: Wat is in koartingswinkel?

A: In koartingswinkel is in retailfestiging dy't produkten biedt tsjin legere prizen dan tradisjonele retailwinkels. Dizze winkels rjochtsje har faak op it jaan fan wearde foar jild troch koartingen en oanbiedingen oan te bieden om klanten te lûken.

F: Wat is in gruthannelmerk?

A: In gruthannelmerk is in plak dêr't guod yn grutte hoemannichten ferkocht wurde oan retailers, bedriuwen of partikulieren dy't yn bulk keapje. Grutte merken biede typysk legere prizen per ienheid yn ferliking mei retailwinkels.

F: Kin immen winkelje by Sam's Club?

A: Wylst Sam's Club primêr rjochte is op lytse bedriuwen, is it iepen foar elkenien dy't in lidmaatskip hat. Partikulieren kinne in lidmaatskip keapje om tagong te krijen ta it brede oanbod fan produkten dy't te krijen binne tsjin gruthannelprizen.

Ta beslút, Walmart is de âldste fan de twa retail reuzen, nei't se oprjochte yn 1962. Sam's Club, oan 'e oare kant, waard oprjochte yn 1983 as in gruthannel klup catering foar bedriuwen en partikulieren dy't woe keapje yn bulk. Sawol Walmart as Sam's Club bliuwe bloeie, en leverje klanten betelbere produkten en in breed ferskaat oan karren.