De slach begjint by Finnegan's Farm: Ierlân's Fittest Family Quarter Finals

Tariede op in adrenaline-oandreaune showdown as de kwartfinale fan Ierlân's Fittest Family ôftraapt op in nije en spannende lokaasje - The Farm leit yn 'e pittoreske Boyne Valley of Co Meath. Dizze ierdappelkwekerij fan fyfde generaasje sil net allinich in unike eftergrûn leverje foar de fûle konkurrinsje, mar ek de fysike en mentale feardigens fan 'e oerbleaune fjouwer famyljes testje dy't stride om in begeerde plak yn' e Heale Finale.

Fan Tipperary hawwe wy de famylje Byrnes, bekend om har yndrukwekkende atletyske kapasiteiten yn maratonrinnen en Ironman-kompetysjes. De Bonnar-famylje út Waterford, mei de nauwe nederlaach fan ferline seizoen yn 'e holle, binne fêst fan doel harsels te bewizen en har wirklike potensjeel te sjen. By har binne de famylje Peters, ek út Waterford, entûsjast om werom te kommen fan har oerweldigjende optreden yn seizoen 10. En as lêste, mar net it minste, de famylje Murphy út Carlow, dy't gjin stien unturned litte yn har syktocht nei oerwinning, sels gean nei de omfang fan it offerjen fan har leafste koekjes.

Mei in All-Ierland winnende hurler as diel fan har opstelling, binne de Bonnars ree om elke útdaging frontaal oan te gean en har útsûnderlike feardigens te demonstrearjen. Elke famylje is ree om har grinzen te ferleegjen, har yndividuele sterke punten te toanen yn aktiviteiten fariearjend fan kajakken oant ultime frisbee. Dit seizoen belooft folop te wêzen mei opwining en adrenaline, om't dizze opmerklike famyljes kop-oan-kop geane yn bûtengewoane fysike útdagings.

Tune yn op RTÉ One en RTÉ Player op snein 26 novimber om 6:30 oere om tsjûge te wêzen fan 'e hertstopjende aksje en diel te wêzen fan' e ûnferjitlike reis nei it kroanjen fan Ierlân's Fittest Family. Mis net ien momint fan dit spannende seizoen, wêrby't bepaling, passy en ûnbidige ynset gearkomme om in ûnferjitlike ûnderfining te meitsjen foar sawol dielnimmers as sjoggers.

