Hokker kaam earst Sams of Walmart?

Yn 'e wrâld fan retailgiganten steane twa nammen op: Sam's Club en Walmart. Beide fan dizze bedriuwen binne húsnammen wurden, en biede in breed oanbod fan produkten oan betelbere prizen. Mar wa kaam earst? Litte wy dûke yn 'e skiednis fan dizze retailgiganten om út te finen.

De berte fan Sam's Club

Sam's Club, in lidmaatskip-allinich retail warehouse club, waard eins berne foar Walmart. It waard oprjochte troch Sam Walton yn 1983, mei de earste winkel iepening yn Midwest City, Oklahoma. Sam's Club wie fan doel lytse bedriuwen en partikulieren de kâns te jaan om produkten yn bulk te keapjen tsjin koartingsprizen. It konsept krige gau populariteit, en Sam's Club wreide rap út oer de Feriene Steaten.

De opkomst fan Walmart

Walmart, oan 'e oare kant, waard oprjochte troch Sam Walton yn 1962. De earste Walmart winkel iepene har doarren yn Rogers, Arkansas. Yn it earstoan wie Walmart in koartingswinkel dy't in breed ferskaat oan produkten tsjin lege prizen oanbean. Yn 'e rin fan' e tiid groeide Walmart út ta de retailgigant dy't wy hjoed kenne, mei tûzenen winkels wrâldwiid.

De ferbining tusken Sam's Club en Walmart

Wylst Sam's Club en Walmart aparte entiteiten binne, binne se beide diel fan 'e gruttere Walmart Inc.-korporaasje. Sam's Club wurket as in dochterûndernimming fan Walmart, catering foar in spesifyk merksegment mei syn lidmaatskip-basearre pakhúsmodel. Dizze ferbining lit beide bedriuwen har boarnen brûke en klanten in ferskaat oan produkten en tsjinsten leverje.

FAQ

F: Kin immen winkelje by Sam's Club?

A: Nee, Sam's Club is in klub dy't allinich lid is. Lidmaatskip is lykwols iepen foar sawol partikulieren as bedriuwen.

F: Binne Sam's Club en Walmart itselde bedriuw?

A: Wylst se beide diel útmeitsje fan Walmart Inc., binne Sam's Club en Walmart aparte retail-entiteiten mei har eigen ûnderskate operaasjes.

F: Kin ik myn Walmart-lidmaatskip brûke by Sam's Club?

A: Nee, Walmart en Sam's Club hawwe aparte lidmaatskipsprogramma's. In Walmart-lidmaatskip jout gjin tagong ta Sam's Club en oarsom.

Ta beslút kaam Sam's Club foar Walmart, mei syn oprjochting yn 1983. Beide bedriuwen binne lykwols groeid ûnder de paraplu fan Walmart Inc., en biedt klanten in breed oanbod fan produkten en tsjinsten. Oft jo op syk binne nei bulkoankeapen as deistige essensjele dingen, sawol Sam's Club as Walmart binne go-to-bestimmingen wurden foar miljoenen shoppers wrâldwiid.