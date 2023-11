Hokker kaam earst Sams of Costco?

Wat kaam earst: Sam's of Costco?

Yn 'e wrâld fan winkeljen yn' e gruthannel binne twa reuzen as lieders ûntstien: Sam's Club en Costco. Dizze op lidmaatskip basearre pakhúsklubs biede in breed oanbod fan produkten oan koartingsprizen, en lûke miljoenen klanten wrâldwiid. Mar de brânende fraach bliuwt: wa kaam earst?

De berte fan Sam's Club

Sam's Club, in ôfdieling fan Walmart Inc., wie de earste dy't it toaniel kaam. It waard oprjochte troch Sam Walton yn 1983, mei as doel om lytse bedriuwen en partikulieren de kâns te jaan om guod yn bulk te keapjen tsjin legere prizen. Sam's Club wûn gau populariteit, en har lidmaatskipsmodel waard in blauprint foar takomstige pakhúsklubs.

De opkomst fan Costco

Costco, oan 'e oare kant, waard oprjochte in pear jier letter yn 1983. James Sinegal en Jeffrey Brotman stiften it bedriuw mei in fergelykber konsept as Sam's Club, rjochte op it oanbieden fan koartingsprodukten oan leden. It unike ferkeappunt fan Costco wie har ynset foar it leverjen fan produkten fan hege kwaliteit en útsûnderlike klanttsjinst, dy't resonearre mei konsuminten.

FAQ

F: Wat is in pakhúsklub?

A: In pakhúsklub is in soarte fan retailwinkel dy't produkten yn bulk ferkeapet tsjin koartingsprizen. Klanten moatte lid wurde om tagong te krijen ta dizze klubs en profitearje fan de besparring.

F: Hoe wurkje Sam's Club en Costco?

A: Sawol Sam's Club as Costco operearje op in lidmaatskip-basearre model. Klanten betelje in jierlikse fergoeding om lid te wurden, wat har tagong jout ta de winkels en eksklusive koartingen.

F: Hokker kaam earst, Sam's Club of Costco?

A: Sam's Club waard oprjochte yn 1983, wylst Costco yn itselde jier waard oprjochte. Sam's Club waard lykwols in pear moanne earder lansearre, wêrtroch't it de earste pakhúsklub is dy't de merk yngie.

F: Binne d'r grutte ferskillen tusken Sam's Club en Costco?

A: Wylst sawol Sam's Club as Costco ferlykbere produkten en tsjinsten oanbiede, binne d'r wat ferskillen. Costco is bekend om har produkten fan hege kwaliteit en unike seleksje, wylst Sam's Club him mear rjochtet op it leverjen fan in breed oanbod fan produkten tsjin konkurrearjende prizen.

Ta beslút, Sam's Club hâldt de titel fan de earste pakhúsklub te wêzen dy't it retaillânskip siert. Sawol Sam's Club as Costco binne lykwols húsnammen wurden, en biede konsuminten de kâns om jild te besparjen by it winkeljen yn bulk. Oft jo Sam's Club of Costco leaver hawwe, beide hawwe revolúsjoneare yn 'e manier wêrop wy winkelje en trochgean te bloeien yn' e kompetitive gruthannelsmerk.