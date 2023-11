Wêr komt de eigner fan Walmart wei?

Yn 'e wrâld fan detailhannel is Walmart in húshâldnamme. Mei syn massive oanwêzigens en wrâldwide berik is it natuerlik om te freegjen oer de oarsprong fan dizze retailgigant en de persoan efter har sukses. Dus, wêr is de eigner fan Walmart wei?

De eigner fan Walmart, op it stuit, is de famylje Walton. Oprjochte troch Sam Walton yn 1962, is Walmart útgroeid ta de grutste retailer yn 'e wrâld. Nei it ferstjerren fan Sam Walton yn 1992 waard it eigendom fan Walmart lykwols oerdroegen oan syn erfgenamten, benammen syn bern en bernsbern.

De famylje Walton komt út 'e Feriene Steaten, wêrtroch't se Amerikaansk binne troch nasjonaliteit. Spesifyk komme se út 'e steat Arkansas, dy't yn 'e súdlike regio fan it lân leit. Sam Walton sels waard berne yn Kingfisher, Oklahoma, mar hy ferhuze letter nei Arkansas, dêr't er de earste Walmart-winkel yn Rogers fêstige.

FAQ:

F: Wa is de hjoeddeistige eigner fan Walmart?

A: De hjoeddeistige eigner fan Walmart is de Walton-famylje, neikommelingen fan de oprjochter fan it bedriuw, Sam Walton.

F: Wêr komt de famylje Walton wei?

A: De famylje Walton komt út 'e Feriene Steaten, spesifyk út 'e steat Arkansas.

F: Hoe krige de famylje Walton it eigendom fan Walmart?

A: Sam Walton, de oprjochter fan Walmart, joech it eigendom fan it bedriuw troch oan syn erfgenamten, benammen syn bern en bernsbern, nei syn dea yn 1992.

F: Is de famylje Walton belutsen by de deistige operaasjes fan Walmart?

A: Wylst de famylje Walton wichtige eigendom hat yn Walmart, binne se net direkt belutsen by de deistige operaasjes fan it bedriuw. Walmart wurdt rinne troch in team fan bestjoerders en managers dy't tafersjoch hâlde op har operaasjes.

Ta beslút komt de eigener fan Walmart, de famylje Walton, út 'e Feriene Steaten, spesifyk út 'e steat Arkansas. Wylst se net direkt belutsen binne by de deistige operaasjes fan it bedriuw, bliuwe har eigendom en neilittenskip it sukses fan 'e retailgigant foarmje.