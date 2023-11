Wêr wenje de Walmart-erfgenamten?

Yn it ryk fan 'e rykste persoanen fan' e wrâld hawwe de Walmart-erfgenamten sûnder mis in promininte posysje. As neikommelingen fan Walmart's oprjochter, Sam Walton, hawwe se in grut fortún erfd en binne se húsnammen wurden op har eigen rjocht. Mar wêr neame dizze miljardêr-erfgenamten krekt thús?

De Walmart-erfgenamten, besteande út de Walton-famylje, binne ferspraat oer ferskate lokaasjes yn 'e Feriene Steaten. De primêre ferbliuw fan 'e famylje is yn Bentonville, Arkansas, wêr't it haadkertier fan Walmart leit. Dizze lytse stêd yn 'e noardwestlike hoeke fan' e steat tsjinnet as it episintrum fan it bedriuwsryk fan 'e famylje. Bentonville is ek it thús fan Crystal Bridges Museum of American Art, oprjochte troch Alice Walton, ien fan 'e Walmart-erfgenamten.

De Walmart-erfgenamten binne lykwols net allinich beheind ta Arkansas. Se hawwe ek wenplakken fêstige yn oare dielen fan it lân. Alice Walton hat bygelyks in ranch yn Millsap, Texas, wylst har broer, Jim Walton, wennet yn Bentonville en ek in ranch hat yn Mineral Wells, Texas. Underwilens wennet Rob Walton, de âldste soan fan Sam Walton, yn Paradise Valley, Arizona.

FAQ:

F: Wa binne de Walmart-erfgenamten?

A: De Walmart-erfgenamten binne de neiteam fan Sam Walton, de oprjochter fan Walmart. Se omfetsje ûnder oaren Alice Walton, Jim Walton en Rob Walton.

F: Wêr is it primêre ferbliuw fan 'e Walmart-famylje?

A: De primêre ferbliuw fan 'e Walmart-famylje is yn Bentonville, Arkansas, wêr't it haadkertier fan Walmart leit.

F: Wêr oars wenje de Walmart-erfgenamten?

A: De Walmart-erfgenamten hawwe wenplakken op ferskate lokaasjes. Alice Walton hat in ranch yn Millsap, Texas, Jim Walton hat in ranch yn Mineral Wells, Texas, en Rob Walton wennet yn Paradise Valley, Arizona.

F: Wêr is Bentonville bekend om?

A: Bentonville is bekend om it haadkertier fan Walmart te wêzen en is ek it thús fan it Crystal Bridges Museum of American Art, oprjochte troch Alice Walton.

Ta beslút, wylst de Walmart-erfgenamten primêr wenje yn Bentonville, Arkansas, hawwe se ek huzen yn oare dielen fan 'e Feriene Steaten. Har rykdom en ynfloed wreidzje fier bûten har primêre wenplak út, om't se de detailhannelsektor trochgeane foarmje en wichtige bydragen leverje oan 'e mienskippen dy't se thús neame.