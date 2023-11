Wêr wenje de eigners fan Walmart?

Yn it ryk fan retailgiganten stiet Walmart heech as ien fan 'e meast werkenbere en ynfloedrike bedriuwen yn' e wrâld. Mei syn grutte netwurk fan winkels en ferskaat oanbod fan produkten, Walmart is wurden in húshâlden namme foar miljoenen shoppers. Mar hawwe jo jo oait ôffrege wêr't de eigners fan dit retail-ryk wenje? Lit ús dûke yn 'e wrâld fan' e Walmart-eigners en ûntdekke wêr't se thús neame.

De famylje Walton, ôfstammelingen fan Walmart's oprjochter Sam Walton, binne de primêre eigners fan it bedriuw. Fanôf 2021 besit de famylje kollektyf sawat 50% fan 'e oandielen fan Walmart, wêrtroch se ien fan' e rykste famyljes yn 'e wrâld binne. Wylst de famyljeleden binne ferspraat oer ferskate lokaasjes, de mearderheid fan harren wenje yn 'e Feriene Steaten.

Wêr wenje de famyljeleden Walton?

De famylje Walton hat in sterke oanwêzigens yn 'e steat Arkansas, wêr't it haadkantoar fan Walmart leit. Bentonville, in lytse stêd yn it noardwesten fan Arkansas, is it thús fan it Walmart Home Office en tsjinnet as de sintrale hub foar de operaasjes fan it bedriuw. In protte fan 'e Walton-famyljeleden hawwe keazen om yn dit gebiet te wenjen, en behâlde nauwe bannen mei de woartels fan it bedriuw.

Njonken Arkansas hawwe guon leden fan 'e Walton-famylje der foar keazen om yn oare dielen fan 'e Feriene Steaten te wenjen. Bygelyks, Alice Walton, de dochter fan Walmart's oprjochter, wennet yn Teksas en is bekend om har wiidweidige keunstkolleksje te sjen yn it Crystal Bridges Museum of American Art yn Bentonville.

Wat is de nettowearde fan 'e Walton-famylje?

Fanôf 2021 wurdt it nettowearde fan 'e Walton-famylje rûsd op sawat $ 250 miljard, neffens Forbes. Dizze skriklike rykdom is primêr ôflaat fan har eigendomsbelang yn Walmart. It fortún fan 'e famylje hat har tastien in libben fan lúkse en ynfloed te libjen, mei ferskate filantropyske ynspanningen en ynvestearrings yn ferskate yndustry.

Ta beslút, wylst de Walton famyljeleden binne ferspraat oer ferskate lokaasjes, harren bannen mei Walmart en syn oarsprong yn Arkansas bliuwe sterk. Bentonville tsjinnet as in fokuspunt foar de famylje, mei in protte fan harren wenjend yn it gebiet. As de eigners fan Walmart wreidet har ynfloed fier bûten har huzen út, en foarmje it retaillânskip op wrâldwide skaal.

Definysjes:

- Retail reuzen: Grutte bedriuwen dy't dominearje de detailhannel yndustry.

- Walmart: In multynasjonale retailkorporaasje dy't in keten fan hypermerken, koartingsôfdielingswinkels en boadskippen hat.

- Neikommelingen: Minsken dy't direkt besibbe binne oan in bepaalde foarâlder.

- Filantropyske ynspanningen: Aktiviteiten of projekten ûndernommen om it wolwêzen fan oaren te befoarderjen, typysk troch woldiedige donaasjes of aksjes.