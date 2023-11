Wêr krige de famylje Walmart har jild?

Wêr krige de Walmart-famylje har jild?

Yn it ryk fan retailgiganten hawwe in pear nammen safolle gewicht as Walmart. Mei syn útwreide netwurk fan winkels en in grutte klantenbasis is it bedriuw synonym wurden mei betelbere winkeljen. Mar hawwe jo jo oait ôffrege hoe't de Walmart-famylje har ongelooflijke rykdom sammele? Lit ús dûke yn 'e oarsprong fan har fortún.

It Walmart Ryk:

It Walmart-ryk waard stifte troch Sam Walton yn 1962. Begjin mei ien winkel yn Rogers, Arkansas, wie Walton syn fisy om klanten in breed oanbod fan produkten te bieden tsjin lege prizen. Syn strategy sloech in snaar by konsuminten, en Walmart wreide gau út oer de Feriene Steaten. Tsjintwurdich wurket it yn 27 lannen en hat wrâldwiid mear dan 2.3 miljoen minsken yn tsjinst.

De famylje Walton:

De rykdom fan 'e Walmart-famylje komt foaral út har eigendom fan Walmart Inc. Nei it ferstjerren fan Sam Walton yn 1992 erfden syn erfgenamten syn oandielen yn it bedriuw. De famyljeleden fan Walton, ynklusyf syn frou en fjouwer bern, hawwe kollektyf sawat 50% fan 'e útsûnderlike oandielen fan Walmart. Dit wichtige eigendomsbelang hat se oanstutsen nei de top fan 'e wrâldwide rykdomranglist.

Hoe binne se sa ryk wurden?

It súkses fan Walmart wie de primêre driuwer fan 'e enoarme rykdom fan' e Walton-famylje. As it bedriuw groeide, sa groeide har fortún. Walmart's bedriuwsmodel, dat him rjochtet op it oanbieden fan deistige lege prizen, luts miljoenen klanten, wat resultearre yn substansjele winsten. It eigendom fan 'e famylje yn it bedriuw liet har direkt profitearje fan har groei en sukses.

FAQ:

F: Hoefolle is de Walmart-famylje wurdich?

A: Mei yngong fan [hjoeddeistige jier], wurdt de nettowearde fan 'e Walton-famylje rûsd te wêzen oer [skatte nettowearde]. Se rangearje konsekwint ûnder de rykste famyljes yn 'e wrâld.

F: Hat de Walmart-famylje oare boarnen fan ynkommen?

A: Wylst de mearderheid fan har rykdom komt fan har eigendom fan Walmart, hat de famylje har ynvestearrings yn 'e rin fan' e jierren diversifisearre. Se hawwe wichtige ynvestearrings makke yn ferskate sektoaren, ynklusyf unreplik guod, keunst en filantropy.

F: Hoe belutsen is de Walmart-famylje by de operaasjes fan it bedriuw?

A: Wylst de famylje in wichtige eigendomsbelang behâldt, binne se net direkt belutsen by de deistige operaasjes fan Walmart. It bedriuw wurdt bestjoerd troch in team fan bestjoerders en professionals dy't tafersjoch hâlde op har operaasjes en strategyske besluten.

Ta beslút, de rykdom fan 'e Walmart-famylje kin wurde taskreaun oan har eigendom fan Walmart Inc. en it opmerklike súkses fan it bedriuw. Troch har tawijing oan it oanbieden fan betelbere produkten oan konsuminten, hawwe se in ryk boud dat har ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld hat makke.