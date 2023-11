Wêr binne de ferburgen apps op myn Android-tillefoan?

Hawwe jo josels oait fûn troch jo Android-tillefoan te sykjen, allinich om te ûntdekken dat guon apps mysterieus lykje te wêzen ferdwûn? Do bist net allinnich. In protte Android-brûkers hawwe dizze ferbjustere situaasje tsjinkaam, en freegje har ôf wêr't dizze ferburgen apps binne gien. Yn dit artikel sille wy ûndersykje de redenen efter ferburgen apps en hoe't jo kinne fine se op dyn apparaat.

Wêrom binne apps ferburgen op Android-tillefoans?

Ferburgen apps op Android-tillefoans tsjinje ferskate doelen. Guon apps binne foarôf ynstalleare troch fabrikanten as dragers en binne ferburgen om foar te kommen dat de app-lade rommelich is. Dizze apps wurde faak oantsjutten as bloatware. Derneist kinne guon brûkers kieze om bepaalde apps te ferbergjen om privacyredenen of om te foarkommen dat oaren tagong krije ta har.

Hoe kin ik ferburgen apps fine op myn Android-tillefoan?

It finen fan ferburgen apps op jo Android-tillefoan kin in bytsje detectivewurk fereaskje. Hjir binne in pear metoaden dy't jo kinne besykje:

1. App Drawer: Begjin troch yngeand te sykjen jo app drawer. Veeg troch alle siden en kontrolearje op ferburgen apps dy't miskien per ongeluk ferpleatst of ferburgen binne.

2. Ynstellingsmenu: Guon Android-apparaten biede in ynboude funksje om apps te ferbergjen. Kontrolearje it ynstellingsmenu fan jo apparaat, spesifyk de seksje "Apps" of "Applikaasjes", om te sjen oft d'r in opsje is om ferburgen apps te besjen.

3. Launchers fan tredden: As jo ​​in launcher fan tredden brûke, lykas Nova Launcher of Apex Launcher, jouwe dizze faak opsjes om apps te ferbergjen. Kontrolearje de ynstellings of foarkarren fan 'e launcher om alle ferburgen apps te finen.

4. Application Manager: Iepenje de "Ynstellings" app op jo Android telefoan en navigearje nei "Apps" of "Applikaasjes." Sykje nei in menu-opsje wêrmei jo alle apps kinne besjen, ynklusyf ferburgen.

FAQ:

F: Kin ik ferburgen apps permanint wiskje?

A: Ja, jo kinne ferburgen apps ferwiderje of útskeakelje fia it ynstellingsmenu of applikaasjebehearder op jo Android-tillefoan.

F: Binne ferburgen apps in feiligenssoarch?

A: Ferburgen apps sels binne net needsaaklik in feiligenssoarch. It is lykwols wichtich om foarsichtich te wêzen by it downloaden fan apps fan ûnbekende boarnen, om't se kweade software kinne befetsje.

F: Kin ik apps op myn Android-tillefoan sjen litte?

A: Ja, jo kinne apps ûntdekke troch it proses te kearen dat jo brûkt hawwe om se te ferbergjen. Dit omfettet typysk gean nei de app-ynstellingen of foarkarren en it útskeakeljen fan de opsje "ferbergje".

Ta beslút kinne ferburgen apps op Android-tillefoans in boarne fan betizing wêze foar in protte brûkers. Troch ferskate gebieten fan jo apparaat te ferkennen, lykas de applade, it ynstellingsmenu, of it brûken fan lansearders fan tredden, kinne jo dizze ferburgen apps ûntdekke en tagong krije ta har. Unthâld om foarsichtich te wêzen by it omgean mei ferburgen apps en prioritearje altyd de feiligens fan jo apparaat.