The Untold Story of America's First Women Astronauts: Breaking Barriers and Reaching New Heights

Yn "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts," ferkent Loren Grush de reis fan seis bûtengewoane froulju dy't it glêzen plafond ferplettere yn 'e troch manlju dominearre wrâld fan romteferkenning. Grush daagt it hearskjende ferhaal út fan wite manlike dominânsje yn 'e romterace en markeart de wichtige bydragen fan dizze froulju, dy't diel útmakken fan 'e earste klasse fan NASA om froulju op te nimmen.

Grush rjochtet him op it libben fan Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, en Shannon Lucid. Dizze froulju kamen yn 1978 by it astronautekorps fan NASA en wiene besletten om hichten te berikken dy't har earder ferbean wiene.

"De Seis" jout in blik op har motivaasjes en wifkjen, en biedt ynsjoch yn 'e mominten doe't elke frou realisearre dat se oanfreegje koe om in astronaut te wurden. Grush beskriuwt har seleksjeproses as in wichtige stap nei ferskaat, hoewol de klasse noch foar it grutste part bestie út blanke manlju.

It boek konfrontearret ek de útdagings dy't dizze froulju tsjinkamen, ynklusyf seksistyske media-oandacht, chauvinistyske spekulaasjes oer romantyk en seks yn 'e romte, en de striid om it persoanlike en profesjonele libben te balansearjen. Grush jout foarbylden fan har fearkrêft en bepaling yn it gesicht fan tsjinslaggen, lykas Ride's striid om har privacy en mentale sûnens te beskermjen te midden fan mediakontrôle.

"De Seis" markeart ek de krúsjale rollen dy't spile wurde troch kampioenen foar ferskaat binnen en bûten NASA. Ruth Bates Harris, in NASA-meiwurker, bekritisearre it buro frijmoedich foar har gebrek oan ferskaat. De Mercury 13, in groep froulju dy't yn 'e iere jierren 1960 strange testen ûndergie om te bewizen dat se yn steat wiene om astronauten te wêzen, krije ek erkenning.

Grush omfettet de deistige ûnderfiningen fan 'e astronauten, en ûntbleatet de ferrassend wrâldske aspekten fan har wurk. Se testten romtepakken, manoeuvreerden robotyske earms, en navigearren troch de kompleksiteit fan it wurkjen mei manlike kollega's dy't pinup-kalinders op har kantoardoarren werjûn.

Wylst it boek net sûnder gefaar en trageedzje is, beklammet Grush de moed en trochsettingsfermogen dy't geslacht en ras oerstekke. De Challenger-ramp tsjinnet as in soberjende oantinken oan 'e risiko's dy't inherent binne oan romteferkenning, en it ultime offer makke troch Resnik.

Mei sekuer ûndersyk en boeiende ferhalen wreidet "De Seis" ús begryp fan 'e romterace út en daagje tradisjonele opfettingen út wa't kin hearre ta "de hiele famylje fan 'e minske."

Boarne: The New York Times