Valve ûntfangt radiosertifikaasje foar nij hardwareprojekt yn Súd-Korea

Valve, it gamingbedriuw bekend om har hardwareprojekten lykas de Valve Index en Steam Deck, hat koartlyn radiosertifikaasje krigen yn Súd-Korea foar in nij hardware-apparaat. Details oer it apparaat binne min, mei de ienige beskikbere ynformaasje is dat it in "spesifyk draadloos apparaat mei lege macht" is dy't wurket yn 'e 5Ghz-frekwinsjeband mei draadloze LAN-mooglikheden. It apparaat wurdt oantsjutten as de "1030", nei oanlieding fan de nammejouwing fan eardere Valve-produkten lykas de Valve Index (modelnamme 1007) en Steam Deck (modelnamme 1010).

Wylst de beheinde ynformaasje romte foar spekulaasje lit, is it net wierskynlik dat dit nije apparaat in aktualisearre ferzje fan it Steam Deck is, om't it te betiid is foar in produktupdate. De measte saakkundigen leauwe dat Valve werom kin weagje yn 'e romte foar firtuele realiteit mei in oare VR-headset. D'r binne tekens west dy't oanjaan op in delgong yn ferkeap fan Valve Index, tegearre mei resinte ynhieren foar hardwareteams by Valve, wat suggerearret dat in nije VR-headset yn 'e wurken kin wêze.

Hoewol de sertifikaasje ymplisearret dat Valve de lansearring fan dit nije apparaat kin tichtby wêze, is it wichtich om te notearjen dat Valve in skiednis hat fan plankenprojekten. Sjoen it foarige súkses fan har hardware-ventures is it lykwols wierskynlik dat dit nije apparaat it ljocht fan 'e dei sil sjen.

Fanôf no is gjin offisjele ynformaasje frijlitten troch Valve oangeande dit nije apparaat. Mei de relatyf koarte gatten tusken sertifikaasje en lansearring foar eardere Valve-hardwareprojekten kinne wy ​​​​lykwols wat nijs ferwachtsje yn 'e heine takomst.

boarnen:

-