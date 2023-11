Wat wie it âlde logo fan Walmart?

Yn in resinte oankundiging ûntbleate retailgigant Walmart in gloednij logo, wat in wichtige feroaring markearde fan har foarige ûntwerp. It nije logo, dat in modernere en streamlineder uterlik hat, hat de konsuminten nijsgjirrigens opwekke oer it âlde logo fan it bedriuw en de redenen efter de feroaring.

Hoe seach it âlde logo fan Walmart der út?

Walmart's âlde logo, brûkt foar mear as 30 jier, wie in fet en byldbepalend ûntwerp dat de namme fan it bedriuw yn haadletters hat. De letters waarden stilearre mei in blau koppelteken dat de lettergrepen "Wal" en "Mart" skiede. It koppelteken waard pleatst yn in giele starburst, wêrtroch it logo in ûnderskiedend en werkenber uterlik joech.

Wêrom feroare Walmart syn logo?

It beslút om it logo te feroarjen waard dreaun troch Walmart's winsk om har merkbyld te modernisearjen en oan te passen oan it evoluearjende retaillânskip. It nije logo wjerspegelet de ynset fan it bedriuw foar ynnovaasje en har fokus op it leverjen fan in naadleaze winkelûnderfining foar klanten sawol yn 'e winkel as online.

Wat stelt it nije logo foar?

It nije logo hat in mear minimalistysk ûntwerp, mei de namme fan it bedriuw yn in skjin en ienfâldich lettertype. It koppelteken en starburst binne fuortsmiten, wêrtroch it logo in mear streamlined en hjoeddeistich uterlik jout. It bywurke ûntwerp is fan doel in gefoel fan fertrouwen, betrouberens en tagonklikens oer te bringen, yn oerienstimming mei de missy fan Walmart om winkeljen makliker en handiger te meitsjen foar har klanten.

Hokker ynfloed sil it nije logo hawwe?

It nije logo wurdt ferwachte dat se in positive ynfloed hawwe op Walmart's merkpersepsje. Troch syn fisuele identiteit te ferfarskjen, is Walmart fan doel nije klanten oan te lûken, wylst syn besteande trouwe basis behâldt. It modernisearre logo wjerspegelet de ynset fan it bedriuw om relevant te bliuwen yn in rap feroarjend retaillânskip en positionearret it as in foarúttinkend en klant-sintraal merk.

Ta beslút, it âlde logo fan Walmart, mei syn ûnderskiedende blauwe koppelteken en giele starburst, is ferfongen troch in mear minimalistysk en hjoeddeistich ûntwerp. It nije logo fertsjintwurdiget de ynset fan Walmart foar ynnovaasje en klantgemak. Mei dizze wiziging is Walmart fan doel om har imago fan har merk te fersterkjen en in breder publyk oan te sprekken yn 'e kompetitive retailmerk.