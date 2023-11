Hoe waard Walmart earst neamd?

Yn it ryk fan retailgiganten stiet Walmart heech as ien fan 'e meast werkenbere nammen yn' e sektor. Mei syn útwreide winkels en ferskate produktoanbod is it in húsnamme wurden foar miljoenen shoppers wrâldwiid. Mar hawwe jo jo oait ôffrege hoe't Walmart waard neamd doe't it earst har doarren iepene? Litte wy yn 'e skiednis fan dizze retailbehemoth ferdjipje en har beskieden begjin ûntdekke.

Walmart, sa't wy it hjoed kenne, waard net altyd mei dy namme neamd. It bedriuw waard oprjochte troch Sam Walton yn 1962 en waard yn earste ynstânsje neamd "Walton's Five and Dime." Dizze namme wjerspegele it konsept fan 'e winkel om in breed oanbod fan produkten oan te bieden oan betelbere prizen. De earste winkel waard iepene yn Rogers, Arkansas, en it krige gau populariteit ûnder pleatslike keaplju.

As it bedriuw útwreide en mear winkels waarden iepene, realisearre Sam Walton de needsaak foar in feroaring yn branding. Yn 1969 waard it bedriuw omneamd as "Walmart." De nije namme wie in kombinaasje fan "Walton" en "Mart", dat wie in mienskiplike ôfkoarting foar ôfdieling winkels op it stuit. Dizze feroaring wjerspegele de fisy fan it bedriuw om in nasjonale retailer te wurden mei in fokus op koartingsprizen.

FAQ:

F: Wêrom feroare Sam Walton de namme fan it bedriuw?

A: Sam Walton feroare de namme fan it bedriuw yn Walmart om har ambysje te reflektearjen om in nasjonale retailer te wurden en om har ynset foar it oanbieden fan koartingsprizen te beklamjen.

F: Wannear waard de earste Walmart-winkel iepene?

A: De earste Walmart-winkel waard iepene yn 1962 yn Rogers, Arkansas.

F: Wat betsjut "Mart" yn 'e namme Walmart?

A: "Mart" is in mienskiplike ôfkoarting foar ôfdielingswinkels. Yn 'e kontekst fan Walmart betsjuttet it de fokus fan it bedriuw op it oanbieden fan in breed oanbod fan produkten.

F: Hoe groeide Walmart út syn beskieden begjin?

A: Walmart groeide troch in kombinaasje fan strategyske útwreiding, effisjint management fan supply chain, en in relentless fokus op lege prizen. It bedriuw iepene stadichoan mear winkels yn 'e Feriene Steaten en wreide úteinlik ynternasjonaal út.

Hjoed is Walmart in wrâldwide retailgigant wurden mei tûzenen winkels wrâldwiid. De namme is synonym foar gemak, betelberens en in grutte seleksje fan produkten. Wylst syn beskieden begjin as Walton's Five and Dime in fier oantinken kin wêze, libbet de neilittenskip fan Sam Walton's fyzje troch yn it retail-ryk dat Walmart is.