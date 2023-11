Hoe waard Costco oarspronklik neamd?

Yn 'e wrâld fan retailgiganten hat Costco sûnder mis in namme makke. Bekend om syn winkels yn pakhússtyl en bulk-keapopsjes, is it bedriuw in go-to-bestimming wurden foar miljoenen shoppers oer de heule wrâld. Mar hawwe jo jo oait ôffrege hoe't Costco oarspronklik waard neamd? Litte wy in reis nei de Memory Lane nimme en de oarsprong fan dizze retail powerhouse ferkenne.

Werom yn 1976, lang foardat it de Costco waard dy't wy hjoed kenne, waard it bedriuw eins Price Club neamd. It waard oprjochte troch Sol Price, in retailpionier dy't fan doel wie om klanten kwaliteitsprodukten te leverjen tsjin koartingsprizen. Price Club operearre as in lidmaatskip-allinich pakhúsklub, catering foaral foar lytse bedriuwen en partikulieren dy't besykje jild te besparjen troch yn bulk te keapjen.

Priis Club wûn gau populariteit, en yn 'e iere jierren 1980 wie it útwreide nei meardere lokaasjes yn' e Feriene Steaten. It wie lykwols net oant 1983 dat it bedriuw in wichtige transformaasje ûndergie. Dat jier stiften Jim Sinegal en Jeff Brotman in nije retailketen mei de namme Costco Wholesale Corporation. De namme "Costco" waard ôflaat fan de wurden "Kosten" en "Bedriuw", wat de ynset fan it bedriuw reflektearret om betelbere prizen oan har leden te bieden.

De fúzje tusken Price Club en Costco fûn plak yn 1993, wat resultearre yn de foarming fan de Costco dy't wy hjoed kenne. It nij oprjochte bedriuw naam de namme Costco oan, en it merk Price Club ferdwûn stadichoan fuort. Sûnt dy tiid is Costco trochgien te groeien en har berik út te wreidzjen, en waard ien fan 'e grutste retailketens yn' e wrâld.

FAQ:

F: Wêrom feroare Price Club syn namme yn Costco?

A: De nammeferoaring barde doe't Price Club fusearre mei Costco yn 1993. It beslút waard makke om de twa merken ûnder ien namme te konsolidearjen en operaasjes te streamlynjen.

F: Wat is it konsept efter Costco?

A: Costco operearret as in lidmaatskip-allinich pakhúsklub, en biedt in breed oanbod fan produkten oan koartingsprizen. It bedriuw rjochtet him op it ferkeapjen fan items yn bulk om klanten signifikante besparring te jaan.

F: Hoefolle Costco-lokaasjes binne d'r?

A: Fanôf 2021 operearret Costco mear as 800 pakhuzen wrâldwiid, mei de mearderheid yn 'e Feriene Steaten.

F: Kin immen winkelje by Costco?

A: Wylst Costco foaral in lidmaatskip-basearre retailer is, biedt it wol wat tsjinsten oan net-leden, lykas apotheek en optyske tsjinsten. Om tagong te krijen ta it folsleine oanbod fan produkten en foardielen is in lidmaatskip lykwols fereaske.

Ta beslút, Costco waard oarspronklik neamd Priis Club foar ûndergien in namme feroaring yn 1993. It bedriuw syn ynset foar in foarsjen kwaliteit produkten oan betelbere prizen hat bleau in kearnprinsipe yn syn skiednis. Tsjintwurdich bliuwt Costco bloeie as in leafste retailgigant, en biedt har leden tagong ta in breed ferskaat oan produkten en substansjele besparrings.