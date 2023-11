Hokker faksin stoppe yn 'e jierren '70?

Yn 'e 1970's spile in baanbrekkend faksin bekend as it pokkenfaksin in wichtige rol by it útroegjen fan ien fan 'e deadlikste sykten yn 'e minsklike skiednis. Pokken, feroarsake troch it variola-firus, hiene it minskdom ieuwenlang teistere, en feroarsake wiidferspraat sykte, misfoarming en dea. Troch de ûnfermindere ynspanningen fan wittenskippers en sûnenssoarchprofessionals waard de pokken lykwols offisjeel ferklearre yn 1980 útroege troch de Wrâldsûnensorganisaasje (WHO). Litte wy dûke yn 'e details fan dit opmerklike faksin en har ynfloed.

It faksin foar pokken, ek wol it faksinia-faksin neamd, waard yn 'e lette 18e iuw ûntwikkele troch Edward Jenner, in Ingelske dokter. It faksin brûkte in besibbe firus neamd vaccinia, dat ymmuniteit levere tsjin pokken. Troch it yntrodusearjen fan in ferswakke foarm fan it faksiniafirus yn it lichem, soe it ymmúnsysteem it werkenne en ferneatigje, wylst ek in ferdigening tsjin it variola-firus ûntwikkelt.

It súkses fan it faksin wie evident yn 'e jierren '1970 doe't de WHO in yntinsivere wrâldwide kampanje foar it fuortheljen fan pokken lansearre. Massa-faksinaasje-ynspanningen waarden útfierd yn lannen wêr't pokken noch foarkommen wiene, wat late ta in signifikante delgong yn gefallen. It lêste bekende natuerlike gefal fan pokken barde yn Somaalje yn 1977, en mei gjin nije gefallen rapporteare dêrnei, waard de sykte mar trije jier letter útroege ferklearre.

FAQ:

F: Wurdt it pokkenfaksin hjoed noch brûkt?

A: Nei it útroegjen fan pokken waard routine faksinaasje tsjin de sykte wrâldwiid stopset. Lytse hoemannichten fan it firus wurde lykwols noch opslein yn laboratoaria foar ûndersyksdoelen en as foarsoarchsmaatregel.

F: Binne d'r side-effekten fan it pokkenfaksin?

A: Lykas elke faksin kin it pokkenfaksin side-effekten hawwe. Algemiene reaksjes omfetsje pine op 'e ynjeksjeplak, koarts, en lichempijn. Yn seldsume gefallen kinne mear serieuze komplikaasjes foarkomme, lykas slimme allergyske reaksjes of ynfeksjes.

F: Wêrom waard pokken keazen foar útroeiing?

A: Pokken waard keazen foar ferwidering troch ferskate faktoaren, ynklusyf de beskikberens fan in effektyf faksin, it ûntbrekken fan dierreservoirs, en de sichtbere symptomen fan 'e sykte, dy't it makliker makken om útbrekken te identifisearjen en te befetsjen.

It faksin foar pokken stiet as in testamint foar de krêft fan faksinaasje by it bestriden fan deadlike sykten. It súkses dêrfan by it útroegjen fan pokken tsjinnet as in oantinken oan it belang fan oanhâldende faksinaasje-ynspanningen by it foarkommen fan it oplibjen fan oare ynfeksjesykten. Wylst pokken in sykte út it ferline kinne wêze, bliuwe de lessen leard fan har útroeiing troch mei foarmjen fan folkssûnensstrategyen wrâldwiid.