Hokker grypstammen binne yn it faksin fan 2023?

As it grypseizoen tichterby komt, freegje in protte minsken har ôf hokker grypstammen sille wurde behannele troch it grypfaksin fan 2023. It grypfirus is berucht om syn fermogen om te mutearjen en te feroarjen, wêrtroch it nedich is foar wittenskippers om it faksin elk jier te aktualisearjen om de effektiviteit te garandearjen. Dit artikel is fan doel om jo de lêste ynformaasje te jaan oer de stammen opnommen yn it grypfaksin fan 2023.

Wat is in grypstam?

In grypstam ferwiist nei in spesifike subtype of fariant fan it grypfirus. Der binne fjouwer haadtypen fan grypfirussen: A, B, C, en D. Griep A en B firussen binne de meast foarkommende en binne ferantwurdlik foar seizoenen gryp útbrekken by minsken.

Hoe wurde de stammen selektearre foar it faksin?

Elk jier kontrolearje saakkundigen fan 'e Wrâldsûnensorganisaasje (WHO) en oare sûnensynstânsjes de wrâldwide fersprieding fan grypfirussen nau. Se sammelje gegevens oer de meast foarkommende stammen en meitsje foarsizzingen oer hokker wierskynlik sille sirkulearje yn it kommende grypseizoen. Op grûn fan dizze ynformaasje advisearje se dat de stammen opnommen wurde yn it jierlikse grypfaksin.

Hokker stammen binne yn it grypfaksin fan 2023?

De spesifike stammen opnommen yn it grypfaksin fan 2023 kinne ferskille ôfhinklik fan 'e regio en de fabrikant. De WHO hat lykwols oanrikkemandearre dat it faksin fan 2023 de folgjende stammen moat befetsje:

1. Influenza A (H1N1) stam: Dizze stam is algemien bekend as de "swine gryp" en is sirkulearre sûnt de 2009 pandemy. It bliuwt in wichtige oarsaak fan seizoensgryp.

2. Influenza A (H3N2) strain: Dizze stam is in dominante oarsaak fan gryp-útbrekken yn 'e lêste jierren en is ferbûn mei slimmer sykte, benammen ûnder âldere folwoeksenen.

3. Influenza B (Victoria lineage) stam: Dizze stam heart ta de B / Victoria lineage en is wrâldwiid sirkulearre. It is ferantwurdlik foar in signifikant part fan grypgefallen, benammen by bern.

4. Influenza B (Yamagata lineage) strain: Dizze stam heart ta de B / Yamagata lineage en hat ek in soad sirkulearre. It is in oare oarsaak fan seizoensgryp, benammen âldere bern en jonge folwoeksenen.

It is wichtich om te notearjen dat de stammen opnommen yn it faksin kinne ferskille ôfhinklik fan 'e formulearring brûkt troch ferskate fabrikanten. Dêrom is it altyd oan te rieden om te rieplachtsjen mei sûnenssoarch professionals of te ferwizen nei offisjele rjochtlinen foar de meast krekte en aktuele ynformaasje.

Ta beslút wurdt ferwachte dat it grypfaksin fan 2023 de foarkommende stammen fan gryp A (H1N1 en H3N2) en gryp B (Victoria en Yamagata lineages) sil dekke. Faksinearje tsjin dizze stammen kin it risiko fan gryp-relatearre komplikaasjes signifikant ferminderje en sawol yndividuen as mienskippen beskermje fan 'e seizoensgryp. Unthâld om te rieplachtsjen mei sûnenssoarch professionals foar personaliseare advys en bliuw op 'e hichte oer de lêste oanbefellings foar faksinaasje foar gryp.